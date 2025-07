CORFO destacó la extensión de la Ley I+D y esperan que nuevas empresas puedan acceder a esta ayuda

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN Andrea Obaid conversó con Jocelyn Olivari, gerenta de innovación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) sobre la extensión de vigencia de la Ley de Incentivo tributario a la Investigación y Desarrollo (I+D).

Esta acción, que considera 10 años más, permite a las empresas chilenas deducir hasta un 52,55% del monto invertido de I+D certificados por CORFO. Así, se busca incentivar la inversión privada en esta materia.

A modo de ejemplificación, la invitada explicó: “Si una empresa está invirtiendo un año, 100 en investigación y desarrollo, y ese proyecto fue certificado por nosotros -CORFO- (...) esa empresa que invirtió y rindió 100, al final va a poder deducir en el próximo ejercicio tributario 35 directamente de impuestos, y además va a poder imputar 65 a gasto”.

“Eso, combinado, es lo que permite al final reducir 52,5% de esos 100 que efectivamente invirtió o gastó el año anterior en investigación y desarrollo", complementó.

Un detalle no menor que apuntó la especialista es que, a pesar de que este incentivo es “súper bueno, no se conoce mucho”, por lo que no es aprovechado de la mejor manera.

“Dos tercios de las empresas que hoy día están haciendo I+D y que declaran hacer I+D, no conocen el incentivo tributario”, detalló, valorando cualquier instancia para diversificar su mensaje.

Detalles de la extensión

De acuerdo a la extensión recientemente anunciada, Olivari remarcó que con esto se “permite instalar capacidades sistemáticas. Permite ahorrar y reinvertir ese ahorro en investigación y desarrollo”.

“Esto genera una incertidumbre importante para que, por otros 10 años más, el Estado se comprometa a incentivar el uso de este beneficio tributario”, destacó.

Asimismo, se espera que nuevas empresas puedan acceder a esta ayuda para rebajar sus números y poder potenciar aún más su trabajo más allá de la inversión que se pueda realizar desde el sector privado.

“Hay ahorros tributarios hoy día, de empresas que están haciendo I+D, que no lo están percibiendo porque o no conocen la ley I+D o no están llegando a tocar nuestra puerta”, sostiene.

Para conocer más detalles sobre la Ley y su extensión puedes ingresar directamente AQUÍ.