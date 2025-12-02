Hernán Larraín defiende a Longueira tras absolución del caso SQM: “Fue víctima de una persecución inexplicable”

El exministro de Justicia, Hernán Larraín, respaldó el homenaje a Pablo Longueira tras su absolución en el caso SQM, señalando que se trata de “un acto de justicia”.

Afirmó que el exsenador fue víctima de “una persecución inexplicable” y de “un juicio mal hecho”, acusando que el proceso “duró eternamente, rompiendo todas las normas del nuevo proceso penal”.

Larraín aseguró que el prolongado juicio provocó “sacrificio, dolor y humillación” en Longueira, y sostuvo que el reconocimiento busca reafirmar la confianza en su inocencia: “Siempre tuvimos confianza en tu inocencia, pero había que pasar desgraciadamente por este bochorno”.

Respecto de las críticas de Longueira al estado de Chile Vamos y su tesis de que Republicanos representa mejor los principios de Jaime Guzmán, Larraín defendió la fortaleza del bloque: “Chile Vamos está fortalecido. He visto a la UDI arriba, a la UDI abajo (…) y aquí estamos, en la lucha”.

“Nadie puede decir cómo habría votado”

También descartó que la UDI pueda ser absorbida por Republicanos, señalando que “son perfiles distintos” y destacando que el gremialismo mantiene “una fuerza propia” y “un compromiso social con el mundo popular”.

Sobre la discusión en torno a cómo habría votado Jaime Guzmán en la elección presidencial, Larraín marcó distancia de las afirmaciones de Longueira: “Nadie puede decir cómo habría votado Jaime Guzmán. Él no está aquí para defenderse”.

Finalmente, señaló que la absolución permite restituir la figura del exministro: “Pablo Longueira ha quedado donde debía estar siempre, como una persona inocente”, y afirmó que su retorno político sería positivo porque “tiene mucho talento y visión”.