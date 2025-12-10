;

FOTO Y VIDEO. Choque entre camioneta y Biotrén paraliza parcialmente la Línea 2 en San Pedro de la Paz

Las autoridades activaron procedimientos de emergencia y trasladaron a quienes iban a bordo para revisión. El servicio ya se encuentra totalmente restablecido.

Martín Neut

Un choque entre una camioneta y un tren de la Línea 2 del Biotrén interrumpió este miércoles parte de la operación habitual del servicio en la provincia de Concepción.

El incidente ocurrió en el Cruce Michaihue, en San Pedro de la Paz, hasta donde se desplazaron equipos de emergencia.

De acuerdo a medios regionales y a los primeros reportes, el impacto no dejó heridos. Desde EFE Biotrén señalaron que “no se registran personas lesionadas, tanto entre los pasajeros como entre la tripulación”, aunque igualmente se activaron los protocolos para asistir a quienes iban a bordo.

La empresa precisó que “los 710 pasajeros del servicio involucrado están siendo trasladados a estación Alborada, donde se realizará su evaluación y acompañamiento correspondiente”.

Debido a la emergencia, el tren operó solo entre Alborada y Coronel, suspendiendo momentáneamente las salidas desde Concepción.

A través de X, Biotrén informó a las 20:04 que la colisión generó la restricción del tramo habitual. Más tarde, a las 21:16, comunicó la normalización progresiva del sistema, indicando: “Contingencia superada y nuestros servicios regresan a la normalidad paulatinamente. Ya estamos operando entre Concepción y Coronel”.

