Un choque entre una camioneta y un tren de la Línea 2 del Biotrén interrumpió este miércoles parte de la operación habitual del servicio en la provincia de Concepción.

El incidente ocurrió en el Cruce Michaihue, en San Pedro de la Paz, hasta donde se desplazaron equipos de emergencia.

De acuerdo a medios regionales y a los primeros reportes, el impacto no dejó heridos. Desde EFE Biotrén señalaron que “no se registran personas lesionadas, tanto entre los pasajeros como entre la tripulación”, aunque igualmente se activaron los protocolos para asistir a quienes iban a bordo.

La empresa precisó que “los 710 pasajeros del servicio involucrado están siendo trasladados a estación Alborada, donde se realizará su evaluación y acompañamiento correspondiente”.

El chófer del vehículo salió caminando por su propio pie.

Ahora, Cuál es el protocolo en estos casos como pasajero? pic.twitter.com/QB6Tc5wkYo — Franc (@franc_astorga) December 10, 2025

Debido a la emergencia, el tren operó solo entre Alborada y Coronel, suspendiendo momentáneamente las salidas desde Concepción.

A través de X, Biotrén informó a las 20:04 que la colisión generó la restricción del tramo habitual. Más tarde, a las 21:16, comunicó la normalización progresiva del sistema, indicando: “Contingencia superada y nuestros servicios regresan a la normalidad paulatinamente. Ya estamos operando entre Concepción y Coronel”.