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VIDEO. La Premier League al rojo: Arsenal vence al West Ham tras nueva polémica en el VAR

Leandro Trossard marcó el gol de la victoria para los “Gunners”.

Felipe Romo

La Premier League al rojo: Arsenal vence al West Ham tras nueva polémica en el VAR

Arsenal sufrió para derrotar al West Ham United en Londres como visitante y comienza a probarse la corona de campeón. Los dirigidos por Mikel Arteta le sacan cinco puntos de ventaja al Manchester City.

Los “Hammers” también vivieron su propia final ya que se juegan la permanencia codo a codo con el Tottenham, y de momento estarían descendiendo a Championship.

La visita comenzó con mal pie por la lesión del defensor Ben White, que tuvo que ser reemplazado tras una dura entrada de Crysencio Summerville. Martín Zubimendi entró en su reemplazo.

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West Ham se defendió e intentó proponer un juego de contraataque, y resistió los embates del rival gracias a una imperial presentación del zaguero griego Konstantinos Mavropanos.

Arteta realizó un llamativo movimiento en los 67´, donde reemplazo al ingresado Zubimendi por Kai Havert. El volante español sólo jugó 39 minutos.

El gol cayó en los 83´ obra del delantero belga Leandro Trossard para la euforia del público “Gunner”. Sin embargo, la polémica quedaría instalada pocos minutos después.

El VAR anuló la conquista de Callum Wilson en el 90+8´ por una infracción contra el arquero David Raya, algo que generó debate en redes sociales.

Finalmente la victoria fue para el Arsenal, que se escapa a cinco puntos en la cima sobre el Manchester City a falta de dos fechas para el final de la Premier League.

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