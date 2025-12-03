;

Crisis en Codelco: relación extramarital termina en querella por violación y demanda por $4 mil millones

Los ejecutivos quedaron enfrentados por acusaciones cruzadas de abusos, presiones laborales y faltas a la probidad que hoy investigan tribunales.

Nelson Quiroz

(FILE) A couple of gigantic Komatsu 930, 330 metric tons lorries arrive with their load at the Chuquicamata copper mine, in the desert town of Calama, 1000 km north of Santiago, Chile, 25 October, 2005. Chilean state mining firm Codelco saidon January 2, 2012 it was exercising its option to buy a 49 percent stake in a copper mining venture held by Anglo American in the latest twist of a long legal battle. AFP PHOTO MARTIN BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images)

Una compleja disputa judicial sacude a Codelco Chuquicamata luego de que dos altos ejecutivos quedaran enfrentados por acusaciones cruzadas de violación, faltas a la probidad y represalias laborales.

El conflicto comenzó tras la desvinculación de M., exjefa de la estatal, quien llevó su caso a tribunales con una demanda laboral por más de $4 mil millones y, posteriormente, con una querella por delitos sexuales contra R., gerente con quien mantuvo una relación extramarital durante más de un año, recogió Biobío.

M. asegura que su despido obedeció a un acto de “exclusión” y represalia después de contarle a la esposa de R. la relación que mantenían. Sin embargo, la empresa sostiene que fue apartada por graves incumplimientos contractuales.

Una auditoría interna, realizada por la firma EY, determinó que la exjefa pidió $30 millones a una subordinada, además de otras compras y pagos realizados por la trabajadora a su nombre, configurando, según Codelco, un abuso de posición jerárquica.

Al no lograr avances en su demanda laboral, M. presentó una querella contra su expareja, acusándolo de dos episodios de violación ocurridos en 2023 y 2024. En ambos casos, señaló que hubo ingesta de alcohol, pérdida de memoria y ausencia de consentimiento. El abogado de la denunciante afirma que existió manipulación psicológica y un contexto laboral de dependencia.

R., en tanto, rechaza las acusaciones. Su defensa sostiene que la relación fue consensuada y prolongada, e incluso conocida por la gerencia general. Aseguran que la querella es “instrumental” y que busca presionar para lograr una indemnización millonaria. También descartan la existencia de una relación de subordinación, indicando que ambos ocupaban cargos de similar jerarquía.

M., por su parte, cuestiona la independencia de la auditoría, acusando falta de transparencia y señalando que no se evaluaron los hechos hoy investigados penalmente. Codelco afirmó que no comentará la causa penal, pero defendió el proceso interno que derivó en el despido de la exjefa.

