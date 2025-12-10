General director de Carabineros es elegido presidente de la Ameripol: la organización reúne a las policías de 30 países

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, fue elegido presidente de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), instancia que reúne a 37 cuerpos policiales de 30 países.

La designación se realizó durante la Cumbre Ordinaria del organismo en Colombia, en la que también participó el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, con quien Araya había compartido días antes en la 92ª Asamblea General de Interpol en Marruecos.

Ameripol —creada en 2007— se ha consolidado como el principal mecanismo de coordinación policial en la región, impulsando acciones conjuntas para enfrentar el crimen organizado transnacional y fortalecer la asistencia judicial entre los países miembros.

Desde Carabineros destacaron que la elección de Araya refleja el respaldo internacional al trabajo colaborativo que mantienen con la PDI.

“Un aspecto central de esta elección es el respaldo a la coordinación permanente que la institución mantiene con la Policía de Investigaciones de Chile”, señalaron, subrayando que ambas policías comparten investigaciones, datos y espacios internacionales para fortalecer la seguridad pública.