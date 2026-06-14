En lo que fue el último encuentro de la jornada 15 de la Liga de Primera, este domingo por la tarde la Universidad Católica armó una fiesta ante la Universidad de Concepción para golearlos por 5-1.

Fernando Zampedri (24′, 40′, 60′), Cristian Cuevas (68′) y Justo Giani (80′) anotaron los cinco goles del cuadro local, mientras que Jeison Fuentealba (45′+4) anotó el descuento en el cierre del primer tiempo.

Marcador que le permite a los ‘cruzados’ afianzarse en la segunda posición del torneo, pero aún muy lejos del líder Colo Colo. La UC tiene 26 puntos, 10 menos que el ‘popular’.

De esta forma, el cuadro precordillerano ahora se centra en lo que será su participación en la Copa Chile: visitará a Deportes Copiapó en el norte, el próximo sábado 20, desde las 15:00 horas.

Mira algunos goles del partido

🛡️💥🐂 ¡Quién más que tú, Toro!



Fernando Zampedri y su doblete de #LosCruzados ante la U. de Conce en este #MatchdayDomingo. Tras revisión del VAR, el tanto fue ratificado.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la… pic.twitter.com/oKhmTOHxe7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 14, 2026

🔔👀🎯 El descuento del Campanil



Jeison Fuentealba no se puso nervioso y la Udec se mete en partido en el Claro Arena, en este #MatchdayDomingo.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/pGHSTO5chW — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 14, 2026

🛡️💥🐂 TRIPLETE DEL TORO



Fernando Zampedri y su TERCER GOL por #LosCruzados ante la U. de Conce en este #MatchdayDomingo, luego de una magistral jugada de derecha a izquierda que terminó con la diana del centrodelantero.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/srwCce9jKH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 14, 2026