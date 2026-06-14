VIDEOS. Un baile para afianzar el segundo lugar: Universidad Católica goleó a la Universidad de Concepción en Las Condes
Los ‘cruzados’ no tuvieron piedad con un inocente ‘campanil’ en el segundo tiempo.
En lo que fue el último encuentro de la jornada 15 de la Liga de Primera, este domingo por la tarde la Universidad Católica armó una fiesta ante la Universidad de Concepción para golearlos por 5-1.
Fernando Zampedri (24′, 40′, 60′), Cristian Cuevas (68′) y Justo Giani (80′) anotaron los cinco goles del cuadro local, mientras que Jeison Fuentealba (45′+4) anotó el descuento en el cierre del primer tiempo.
Marcador que le permite a los ‘cruzados’ afianzarse en la segunda posición del torneo, pero aún muy lejos del líder Colo Colo. La UC tiene 26 puntos, 10 menos que el ‘popular’.
De esta forma, el cuadro precordillerano ahora se centra en lo que será su participación en la Copa Chile: visitará a Deportes Copiapó en el norte, el próximo sábado 20, desde las 15:00 horas.
Mira algunos goles del partido
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