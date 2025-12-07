Solo seis triunfos: la horrible campaña que condenó a Deportes Iquique a volver a la Primera B

Con esos números, imposible pensar en otra cosa que no sean lamentos. Pese a las altas expectativas que dejó el 2025, la presente temporada terminó como una verdadera pesadilla para Deportes Iquique.

Este sábado, después de un año para el olvido en el Campeonato Nacional, el cuadro nortino no tuvo más opción que pedirle disculpas a sus hinchas, quienes tendrán que levantar a un plantel que jugará en la Primera B el 2026.

Seis triunfos, seis empates y 18 derrotas condenaron a los celestes a volver al descenso después de dos años donde, el 2024, había logrado ser protagonista, incluso clasificándose a la fase previa de la Copa Libertadores.

En el primer semestre, Deportes Iquique solo cosechó una victoria ante Huachipato. Fue en la jornada 10, después de haber perdido en seis oportunidades y empatado en tres.

Ya en la segunda mitad del año, con la urgencia, Deportes Iquique logró mejorar algo, pero no lo suficiente: victorias sobre Audax Italiano, Deportes Limache, Unión La Calera, Cobresal y Everton ilusionaron a los fanáticos, lo que cual no pasó solo de eso, la ilusión.

Finalmente con 24 puntos los ‘Dragones Celestes’ confirmaron que, lamentablemente para sus pretensiones, el 2026 deberán luchar con los equipos de la Primera B para poder volver al fútbol de honor nacional el 2027.

El Campeonato Nacional 2025 de Deportes Iquique