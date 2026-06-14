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Diputados piden suma urgencia a ley de apuestas online en medio de debate por cobro de impuestos

La ofensiva del SII contra las casas de apuestas reactivó el debate sobre la necesidad de establecer reglas claras para una industria.

Javiera Rivera

Casas de apuestas online

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Los diputados Patricio Briones (PDG) y Erich Grohs (PNL) solicitaron al Gobierno otorgar suma urgencia al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas online.

El emplazamiento surge en medio de la discusión por el tratamiento tributario de estas plataformas y las recientes acciones del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Según los parlamentarios, la ausencia de reglas claras ha generado dudas sobre las obligaciones de las empresas, las facultades de fiscalización y la protección de los usuarios.

Briones sostuvo que no es razonable que una industria que mueve millones de dólares continúe operando en un contexto de vacíos regulatorios, y afirmó que es momento de acelerar la tramitación de la iniciativa.

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Por su parte, Grohs señaló que mantener la actividad en una “zona gris” no beneficia ni al Estado, ni a los usuarios, ni a las empresas que buscan operar dentro de reglas definidas.

Asimismo, enfatizó que regular las apuestas online no implica promoverlas, sino fijar estándares de transparencia, fiscalización y protección para quienes participan en esta actividad.

Ambos legisladores hicieron un llamado al Ejecutivo para priorizar la discusión del proyecto, con el objetivo de otorgar certezas jurídicas y resolver una materia que, a su juicio, lleva demasiado tiempo pendiente.

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