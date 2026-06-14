Internación provisoria para dos adolescentes formalizados por violenta encerrona a nieta de Carlos Caszely

Dos adolescentes fueron formalizados este domingo por su participación en la violenta encerrona que tuvo como víctima a la nieta del exfutbolista Carlos Caszely en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima fue interceptada por cinco sujetos que la intimidaron con armas de fuego, la golpearon y le sustrajeron su vehículo junto a diversas pertenencias.

Tras un operativo policial, Carabineros logró detener a dos de los involucrados, quienes ahora enfrentan cargos por robo con intimidación, abuso sexual y porte de arma de fuego.

La Fiscalía formalizó a ambos imputados bajo el primer tramo de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y solicitó la medida cautelar de internación provisoria, equivalente a la prisión preventiva para menores de edad.

La fiscal Sandra Ortiz entregó detalles de la audiencia de formalización y explicó los cargos que enfrentan los detenidos.

“Son dos implicados que fueron formalizados por, en primer lugar, un delito de robo por intimidación y por un delito de robo con violencia, y también por un delito de abuso sexual. Y uno de ellos fue formalizado, además, por el delito de porte de armas”, señaló.

Respecto de las medidas cautelares, agregó que “ambos son adolescentes, por lo que se solicitó a su respecto la medida cautelar de internación provisoria, que es el símil de la prisión preventiva para los adolescentes. Ambos quedaron en internación provisoria, y por un plazo de 50 días”.

Tras el robo, el vehículo sustraído fue ubicado en la comuna de San Ramón. De acuerdo con los antecedentes policiales, los ocupantes intentaron escapar, pero terminaron colisionando contra un poste, momento en que Carabineros logró la captura de dos de los sospechosos.

Durante el procedimiento también se incautó una pistola utilizada en el delito. En tanto, los otros tres participantes lograron huir y continúan siendo buscados por la Fiscalía y las policías, mientras se desarrolla una investigación cuyo plazo fue fijado en 50 días.