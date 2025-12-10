“Hoy toca despedirme de un club que marcó una parte muy importante en mi carrera y de mi vida… Vestir su camiseta fue un orgullo”

A través de sus redes sociales, Bryan Carvallo confirmó que no seguirá en Unión Española el 2026, año donde el club tendrá que enfrentar el duro torneo de la Primera B luego de perder la categoría esta temporada.

“Hoy toca despedirme de un club que marcó una parte muy importante en mi carrera y de mi vida: Unión Española. Fueron tres años llenos de aprendizajes, desafíos, alegrías y también momentos duros, como el que nos tocó vivir este último año. El fútbol tiene estas cosas, a veces toca sonreír y otras veces aprender a levantarse”, escribió el volante en una publicación en Instagram.

“Agradezco a mis compañeros, funcionarios del club y a la hinchada, que siempre apoyó con pasión y respeto. Unión Española es un club con historia, identidad y valores, y vestir su camiseta fue un orgullo que no voy a olvidar”, agregó el mediocampista de 29 años.

“Me despido con gratitud y la convicción de que el club volverá a estar donde merece porque su gente y su historia son grandes”, concluyó el futbolista que registra pasos por Colo Colo, Antofagasta, Everton, U. de Concepción y Unión La Calera.

Este 2025, Bryan Carvallo disputó 15 partidos con Unión Española en el Campeonato Nacional, donde no convirtió goles y tampoco sumó asistencias.