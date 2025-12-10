;

“Hoy toca despedirme de un club que marcó una parte muy importante en mi carrera y de mi vida… Vestir su camiseta fue un orgullo”

Se confirma una salida en Unión Española de cara al 2026, año donde el club jugará el torneo de la Primera B.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

A través de sus redes sociales, Bryan Carvallo confirmó que no seguirá en Unión Española el 2026, año donde el club tendrá que enfrentar el duro torneo de la Primera B luego de perder la categoría esta temporada.

“Hoy toca despedirme de un club que marcó una parte muy importante en mi carrera y de mi vida: Unión Española. Fueron tres años llenos de aprendizajes, desafíos, alegrías y también momentos duros, como el que nos tocó vivir este último año. El fútbol tiene estas cosas, a veces toca sonreír y otras veces aprender a levantarse”, escribió el volante en una publicación en Instagram.

“Agradezco a mis compañeros, funcionarios del club y a la hinchada, que siempre apoyó con pasión y respeto. Unión Española es un club con historia, identidad y valores, y vestir su camiseta fue un orgullo que no voy a olvidar”, agregó el mediocampista de 29 años.

“Me despido con gratitud y la convicción de que el club volverá a estar donde merece porque su gente y su historia son grandes”, concluyó el futbolista que registra pasos por Colo Colo, Antofagasta, Everton, U. de Concepción y Unión La Calera.

Este 2025, Bryan Carvallo disputó 15 partidos con Unión Española en el Campeonato Nacional, donde no convirtió goles y tampoco sumó asistencias.

