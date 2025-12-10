Arranca la operación retorno: Unión Española confirma a su DT para disputar la Primera B en 2026
El cuadro hispano ratificó a Gonzalo Villagra como técnico del primer equipo para intentar buscar el ascenso en la próxima temporada.
Casi dos semanas han pasado desde que Unión Española consumó el segundo descenso de su historia a la Primera B. El cuadro de Independencia cerró la temporada en el último lugar del Campeonato Nacional 2025 y este miércoles dio un paso clave para iniciar la “operación retorno” a la Primera División.
A través de sus redes sociales, los “Hispanos” anunciaron que Gonzalo Villagra se mantendrá como entrenador del primer equipo. El exvolante nacional asumió como interino tras la salida de Miguel Ramírez y aunque no pudo levantar al equipo, su estrecho vínculo con el club llevó a la dirigencia a mantenerlo en el cargo para el 2026.
“Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece", comunicó la institución.
“Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta. Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos", agregaron.
Finalmente, desde Unión Española señalaron: “Este es el momento de estar más unidos que nunca, trabajando con responsabilidad, convicción y orgullo por nuestra institución. ¡Vamos con todo, Hispanos!“.
