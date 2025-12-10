Arranca la operación retorno: Unión Española confirma a su DT para disputar la Primera B en 2026

Casi dos semanas han pasado desde que Unión Española consumó el segundo descenso de su historia a la Primera B. El cuadro de Independencia cerró la temporada en el último lugar del Campeonato Nacional 2025 y este miércoles dio un paso clave para iniciar la “operación retorno” a la Primera División.

A través de sus redes sociales, los “Hispanos” anunciaron que Gonzalo Villagra se mantendrá como entrenador del primer equipo. El exvolante nacional asumió como interino tras la salida de Miguel Ramírez y aunque no pudo levantar al equipo, su estrecho vínculo con el club llevó a la dirigencia a mantenerlo en el cargo para el 2026.

“Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece", comunicó la institución.

“Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta. Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos", agregaron.

Finalmente, desde Unión Española señalaron: “Este es el momento de estar más unidos que nunca, trabajando con responsabilidad, convicción y orgullo por nuestra institución. ¡Vamos con todo, Hispanos!“.