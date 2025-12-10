;

Arranca la operación retorno: Unión Española confirma a su DT para disputar la Primera B en 2026

El cuadro hispano ratificó a Gonzalo Villagra como técnico del primer equipo para intentar buscar el ascenso en la próxima temporada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Casi dos semanas han pasado desde que Unión Española consumó el segundo descenso de su historia a la Primera B. El cuadro de Independencia cerró la temporada en el último lugar del Campeonato Nacional 2025 y este miércoles dio un paso clave para iniciar la “operación retorno” a la Primera División.

A través de sus redes sociales, los “Hispanos” anunciaron que Gonzalo Villagra se mantendrá como entrenador del primer equipo. El exvolante nacional asumió como interino tras la salida de Miguel Ramírez y aunque no pudo levantar al equipo, su estrecho vínculo con el club llevó a la dirigencia a mantenerlo en el cargo para el 2026.

Revisa también:

ADN

“Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece", comunicó la institución.

“Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta. Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos", agregaron.

Finalmente, desde Unión Española señalaron: “Este es el momento de estar más unidos que nunca, trabajando con responsabilidad, convicción y orgullo por nuestra institución. ¡Vamos con todo, Hispanos!“.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad