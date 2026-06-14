Se decidió en las urnas: la propuesta que dividió a Suiza y que proponía limitar la población a 10 millones

La iniciativa “No a una Suiza de diez millones”, que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes, fue rechazada este domingo.

Propuesta y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (SVP), la iniciativa ha sido rechazada por un estrecho margen, según los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza.

El objetivo de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050.

Según las proyecciones de la cadena nacional SRF, en torno a un 45% de los votantes habría votado a favor de limitar la inmigración y un 55%, en contra.

El rechazo muestra que la mayoría de los votantes había priorizado la estabilidad económica y los vínculos del país con la Unión Europea por encima de la inmigración.

El referéndum, comparado en el país con el Brexit de 2016 en el Reino Unido, había generado inquietud entre las empresas ante el temor de que pudiera conducir al fin de la libre circulación de trabajadores entre Suiza y la UE, su principal socio comercial.

La población suiza ya asciende a 9,1 millones y ha crecido mucho más rápido que la de la UE. Los extranjeros representan casi el 28% de la población suiza, cifra que, según las proyecciones oficiales, alcanzará los 10 millones a principios de la década de 2040.