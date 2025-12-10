Jeannette Jara cierra su campaña territorial en Puente Alto y llama a convencer indecisos: “Chile puede, y no solo se puede, vamos a ganar”

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, realizó este miércoles su cierre de campaña en Puente Alto, región Metropolitana, convocando a sus adherentes a “desplegarse hasta el último minuto” y a conversar con quienes aún no han decidido su voto.

Durante cerca de veinte minutos, Jara hizo un llamado a que gobierne “alguien que sepa lo que es dejar los pies en la tierra con soluciones reales y no de fantasía”, en alusión a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Ha sido una campaña intensa, de mucho esfuerzo, de compromiso y de convicción, donde las divisiones solo nos hacen daño. Entre prender el miedo o la esperanza, yo elijo prender la esperanza. Chile puede, claro que se puede, y no solo se puede, vamos a ganar”, afirmó la candidata ante unas 12 mil personas.

La agenda de Jara continuará mañana en la región de Coquimbo, con actividades en Ovalle y el cierre final en la ciudad de Coquimbo, a pocos días del balotaje presidencial de este domingo 14.