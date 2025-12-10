;

Jeannette Jara cierra su campaña territorial en Puente Alto y llama a convencer indecisos: “Chile puede, y no solo se puede, vamos a ganar”

La candidata del oficialismo destacó la importancia de dialogar con votantes indecisos y contrarrestar noticias falsas en los últimos días antes del balotaje.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Cierre de campaña Jeannette Jara en Puente Alto

Cierre de campaña Jeannette Jara en Puente Alto

01:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, realizó este miércoles su cierre de campaña en Puente Alto, región Metropolitana, convocando a sus adherentes a “desplegarse hasta el último minuto” y a conversar con quienes aún no han decidido su voto.

Durante cerca de veinte minutos, Jara hizo un llamado a que gobierne “alguien que sepa lo que es dejar los pies en la tierra con soluciones reales y no de fantasía”, en alusión a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Revisa también:

ADN

“Ha sido una campaña intensa, de mucho esfuerzo, de compromiso y de convicción, donde las divisiones solo nos hacen daño. Entre prender el miedo o la esperanza, yo elijo prender la esperanza. Chile puede, claro que se puede, y no solo se puede, vamos a ganar”, afirmó la candidata ante unas 12 mil personas.

La agenda de Jara continuará mañana en la región de Coquimbo, con actividades en Ovalle y el cierre final en la ciudad de Coquimbo, a pocos días del balotaje presidencial de este domingo 14.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad