Caravana Navideña Coca-Cola 2025 llega a Puente Alto: revisa el horario y recorrido completo para este sábado 6 de diciembre

Tras su paso por el sur de Chile, el evento gratuito encabezado por el Viejito Pascuero tendrá su primera parada en Santiago. Aquí puedes revisar todas las fechas restantes.

Javier Méndez

La tarde de este sábado 6 de diciembre llega la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 a la comuna de Puente Alto, en Santiago.

El evento gratuito, que contará con camiones iluminados, el Viejito Pascuero y diversos personajes mágicos, iniciará su recorrido frente a la Municipalidad de Puente Alto.

Se trata de una de las quince fechas organizadas por la empresa en Chile y, probablemente, una de las que convocará a la mayor cantidad de vecinos en las calles.

Tal como en jornadas anteriores, la cita es a las 20:00 horas. A las 20:10 se presentarán los personajes; a las 20:20 intervendrán las autoridades; y a las 20:30 comenzará el desfile de camiones por distintas calles, recorrido que se extenderá hasta las 23:00 horas.

Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Puente Alto: recorrido completo y mapa

Desde la Municipalidad de Puente Alto:

  • Av. Concha y Toro
  • Av. San Carlos
  • Av. Ejército Libertador
  • Av. Gabriel
  • Av. Concha y Toro (Hasta el cierre en el frontis de la Municipalidad de Puente Alto).

Este domingo 7 de diciembre el encuentro será en la comuna de Las Condes y el lunes 8 no habrá recorrido. Revisa el resto de fechas en la siguiente lista:

  • Providencia – Martes 9
  • San Joaquín – Miércoles 10
  • Viña del Mar – Jueves 11
  • La Reina – Sábado 13
  • Peñalolén – Lunes 15
  • Renca – Martes 16
  • La Florida – Miércoles 17
  • Maipú - Jueves 18
  • Coquimbo – Sábado 20

***El recorrido podría sufrir modificaciones sin previo aviso***

