Caravana Navideña Coca-Cola 2025 llega a Puente Alto: revisa el horario y recorrido completo para este sábado 6 de diciembre / Capturas

La tarde de este sábado 6 de diciembre llega la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 a la comuna de Puente Alto, en Santiago.

El evento gratuito, que contará con camiones iluminados, el Viejito Pascuero y diversos personajes mágicos, iniciará su recorrido frente a la Municipalidad de Puente Alto.

Se trata de una de las quince fechas organizadas por la empresa en Chile y, probablemente, una de las que convocará a la mayor cantidad de vecinos en las calles.

Tal como en jornadas anteriores, la cita es a las 20:00 horas. A las 20:10 se presentarán los personajes; a las 20:20 intervendrán las autoridades; y a las 20:30 comenzará el desfile de camiones por distintas calles, recorrido que se extenderá hasta las 23:00 horas.

Caravana Navideña Coca-Cola 2025 en Puente Alto : recorrido completo y mapa

Desde la Municipalidad de Puente Alto:

Av. Concha y Toro

Av. San Carlos

Av. Ejército Libertador

Av. Gabriel

Av. Concha y Toro (Hasta el cierre en el frontis de la Municipalidad de Puente Alto).

Este domingo 7 de diciembre el encuentro será en la comuna de Las Condes y el lunes 8 no habrá recorrido. Revisa el resto de fechas en la siguiente lista:

Providencia – Martes 9

San Joaquín – Miércoles 10

Viña del Mar – Jueves 11

La Reina – Sábado 13

Peñalolén – Lunes 15

Renca – Martes 16

La Florida – Miércoles 17

Maipú - Jueves 18

Coquimbo – Sábado 20

***El recorrido podría sufrir modificaciones sin previo aviso***