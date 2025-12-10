;

ADN Hoy. Francisco Vidal se distancia de declaraciones de Jara sobre María Corina Machado: “Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”

Tras las críticas a la líder opositora venezolana, el vocero de campaña de la postulante a La Moneda aseguró que no hay certeza sobre su participación en los hechos.

Nelson Quiroz

Francisco Vidal conversa con ADN Hoy

Francisco Vidal conversa con ADN Hoy

19:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras las declaraciones de la candidata presidencial Jeannette Jara sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, Francisco Vidal, vocero de campaña de la abanderada de Unidad por Chile y la DC, se refirió al tema en conversación con ADN Hoy.

En el debate presidencial organizado por Anatel, la exministra del Trabajo señaló que Machado había tenido “ciertos intentos golpistas” y, al ser cuestionada por José Antonio Kast sobre estas afirmaciones, aclaró que se basaba en lo que informan los medios de comunicación, destacando que su prioridad como futura presidenta sería centrarse en los problemas internos de Chile.

ADN

Getty Images

Ante eso, Vidal sostuvo que, aunque reconoce a Machado como una opositora legítima al régimen de Nicolás Maduro, no se puede afirmar con certeza su participación en los hechos mencionados.

Revisa también

ADN

“Bien ganado el premio Nobel de la paz, pero ella de repente ha oscilado (...) hubo un intento de golpe, pero yo no sé si ella estuvo participando. Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso", expresó.

En esa línea, Francisco Vidal también se refirió a las declaraciones de Jara sobre Maduro, en donde señaló que el actual líder venezolano debería dejar el poder por vías democráticas y afirmó: “Eso sí que es coraje (...) esta es una desvinculación política con el Partido Comunista”.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad