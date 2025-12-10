Tras las declaraciones de la candidata presidencial Jeannette Jara sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, Francisco Vidal, vocero de campaña de la abanderada de Unidad por Chile y la DC, se refirió al tema en conversación con ADN Hoy.

En el debate presidencial organizado por Anatel, la exministra del Trabajo señaló que Machado había tenido “ciertos intentos golpistas” y, al ser cuestionada por José Antonio Kast sobre estas afirmaciones, aclaró que se basaba en lo que informan los medios de comunicación, destacando que su prioridad como futura presidenta sería centrarse en los problemas internos de Chile.

Ante eso, Vidal sostuvo que, aunque reconoce a Machado como una opositora legítima al régimen de Nicolás Maduro, no se puede afirmar con certeza su participación en los hechos mencionados.

“Bien ganado el premio Nobel de la paz, pero ella de repente ha oscilado (...) hubo un intento de golpe, pero yo no sé si ella estuvo participando. Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso", expresó.

En esa línea, Francisco Vidal también se refirió a las declaraciones de Jara sobre Maduro, en donde señaló que el actual líder venezolano debería dejar el poder por vías democráticas y afirmó: “Eso sí que es coraje (...) esta es una desvinculación política con el Partido Comunista”.