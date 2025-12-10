;

Presidenta del PS fustigó a Kast tras debate de Anatel: “Uno se pregunta si son errores o fakes”

Vodanovic acusó una seguidilla de cifras erróneas y aseguró que el republicano evitó responder temas clave.

Javiera Rivera

Presidenta del PS fustigó a Kast tras debate de Anatel: “Uno se pregunta si son errores o fakes”

Presidenta del PS fustigó a Kast tras debate de Anatel: “Uno se pregunta si son errores o fakes” / VICTOR HUENANTE

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó el desempeño de José Antonio Kast en el debate de Anatel, acusándolo de entregar datos erróneos en temas sensibles como seguridad, cárceles y cifras de mortalidad.

En conversación con CNN Chile Radio, la senadora se refirió al momento en que Kast aseguró que en Chile mueren “1,2 millones de personas al año”, cifra que luego corrigió. Para Vodanovic, este lapsus se suma a “al menos diez errores groseros” cometidos.

“Quiero pensar que son errores… pero uno se pregunta si son errores o fakes”, señaló.

Revisa también

ADN

La timonel del PS también cuestionó las declaraciones de Kast sobre la cárcel La Laguna, en Talca, afirmando que habló “con evidente desinformación” al criticar su apertura. Explicó que el penal cuenta hoy con 424 internos y opera por etapas según los contratos de concesión.

Vodanovic defendió además la preparación y propuestas de la candidata de su sector, Jeannette Jara, asegurando que presentó iniciativas “serias y cuantificadas”, a diferencia de Kast, quien —dijo— “evadía respuestas” y entregaba largas introducciones sin definiciones claras.

“La aguja se ha movido bastante”

Pese a los sondeos previos, la presidenta del PS descartó que la elección esté resuelta: “La aguja se ha movido bastante”, afirmó, apuntando a que el despliegue territorial será determinante en el cierre de campaña.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad