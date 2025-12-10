Presidenta del PS fustigó a Kast tras debate de Anatel: “Uno se pregunta si son errores o fakes” / VICTOR HUENANTE

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó el desempeño de José Antonio Kast en el debate de Anatel, acusándolo de entregar datos erróneos en temas sensibles como seguridad, cárceles y cifras de mortalidad.

En conversación con CNN Chile Radio, la senadora se refirió al momento en que Kast aseguró que en Chile mueren “1,2 millones de personas al año”, cifra que luego corrigió. Para Vodanovic, este lapsus se suma a “al menos diez errores groseros” cometidos.

“Quiero pensar que son errores… pero uno se pregunta si son errores o fakes”, señaló.

La timonel del PS también cuestionó las declaraciones de Kast sobre la cárcel La Laguna, en Talca, afirmando que habló “con evidente desinformación” al criticar su apertura. Explicó que el penal cuenta hoy con 424 internos y opera por etapas según los contratos de concesión.

Vodanovic defendió además la preparación y propuestas de la candidata de su sector, Jeannette Jara, asegurando que presentó iniciativas “serias y cuantificadas”, a diferencia de Kast, quien —dijo— “evadía respuestas” y entregaba largas introducciones sin definiciones claras.

“La aguja se ha movido bastante”

Pese a los sondeos previos, la presidenta del PS descartó que la elección esté resuelta: “La aguja se ha movido bastante”, afirmó, apuntando a que el despliegue territorial será determinante en el cierre de campaña.