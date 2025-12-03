“Va a ser un año duro”: Gonzalo Villagra proyecta la difícil temporada de Unión Española en Primera B

El pasado domingo, Unión Española consumó el segundo descenso de su historia tras caer ante O’Higgins. A tres días del duro golpe en Santa Laura, el técnico interino del cuadro hispano, Gonzalo Villagra, habló en conferencia y explicó como afrontará su último partido del año ante Coquimbo Unido.

“La clave es apelar al profesionalismo, al respeto por la actividad y la profesión que tenemos cada uno de nosotros. Saber que este fútbol que adoramos tiene estos momentos difíciles”, comenzó declarando.

Respecto a la campaña del equipo de Independencia, el exvolante señaló que “en el recuento del final de año, son muchos más los equipos que terminan sufriendo o los que no terminan logrando todos los objetivos planteados que los que realmente sí los logran”.

“Hay que luchar cada día por estar dentro de ese selecto grupo que obtiene títulos, que logra los objetivos que se plantean a un principio y reinventarse cada vez que no se logre porque es parte del camino y del crecimiento”, añadió.

En esa línea, remarcó que “en este momento lo que hay que entender es que vivimos algo muy duro, muy difícil y que hay que pensar que el futuro tiene que ser mejor. Hay que mirarlo con optimismo y proponerse metas importantes cada uno de los jugadores y nosotros en lo personal, pero también en función de lo que va a necesitar el club".

Gonzalo Villagra y su futuro en Unión Española

Consultado sobre su continuidad, el estratega de 44 años abordó el actual rol que ejerce en el club y no descartó su salida de la banca del primer equipo. “Mi cargo como jefe técnico del fútbol formativo es muy importante en el desarrollo del club y para mí ha sido un honor todo este tiempo ejercerlo. Lo he hecho con mucho gusto y mucha responsabilidad", afirmó.

“En este periodo que he estado en el primer equipo como director técnico he hecho una pausa en ese trabajo en el fútbol formativo. Fue una de las cosas que conversamos con la dirigencia, de que había que enfocarse al 100% en este rol, y una vez que termine el torneo tendremos que ver cómo continúa no solo mi situación, la del resto del cuerpo técnico y la estructura del club“, complementó.

Además, Villagra proyectó una exigente temporada en la Primera B 2026 y advirtió que “los que sigan tendrán que saber que va a ser un año duro, un año de esfuerzo. Es otra categoría y a veces también hay situaciones del juego que son distintas. Habrá que enfrentarlo de esa forma, pero lo que tiene que estar claro es que todo el esfuerzo tendrá que estar puesto en función de que Unión Española vuelva a estar en Primera".

Finalmente, valoró la disposición de varios exjugadores y referentes que manifestaron su intención de retornar al club para lograr el rápido regreso a la máxima categoría. “Entiendo que eso tiene que ver con el cariño que se genera para cualquiera que pasa por esta institución y que al verla en un momento de dificultad como el que existe ahora, todos quieren ayudar. Me parece que es positivo y habla del cariño que se genera para cualquiera que pasa por este club", sentenció.