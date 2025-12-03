;

Impacto en el fútbol argentino: entrenador es declarado con “muerte cerebral” a los 35 años

Santiago Fredes, técnico del Club Luján, falleció luego de varios días internado después de haber sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune.

Una trágica noticia golpea por estas horas al fútbol argentino. Santiago Fredes, entrenador y referente histórico del Club Luján, que milita actualmente en la Primera C del balompié trasandino, falleció a los 35 años.

El joven estratega llevaba varios días internado tras presentar problemas de salud luego de un amistoso de su equipo, que se disputó la semana pasada.

Luego de ser asistido, el adiestrador fue diagnosticado con el síndrome “Guillain-Barré”, un trastorno neurológico poco frecuente que afecta los nervios del sistema periférico que conectan el cerebro y la médula espinal.

A través de redes sociales, el Club Luján confirmó la triste noticia y comunicó “con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral”.

“El “Pulga” nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona (...) Acompañamos a familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor“, agregó la institución.

Por su parte, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, expresó su más sentido pésame en sus redes sociales: “Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga”.

Fredes había asumido la dirección técnica de Luján a principios de 2024 y, bajo su mando, el equipo alcanzó los cuartos de final del Reducido por el ascenso, siendo eliminado en penales por Sportivo Barracas. Como jugador, defendió las camisetas de Flandria, Defensores Unidos, Excursionistas y el mencionado Luján.

