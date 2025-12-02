;

VIDEO. ¿Volverá al club? El sentido mensaje de Emiliano Vecchio por el descenso de Unión Española a la Primera B

El volante argentino entregó palabras de apoyo para los hinchas hispanos y se ofreció a ayudar al equipo en el torneo del ascenso.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Desde Argentina, Emiliano Vecchio reaccionó al reciente descenso de Unión Española a la Primera B. El volante argentino publicó un video en sus redes sociales, donde mostró su tristeza por la situación que atraviesa su ex club y también entregó un mensaje de apoyo para los hinchas del cuadro hispano.

“Irnos al descenso es algo que nos toca a todos los que amamos a Unión Española, todos sabes que es mi casa, es un lugar donde fui feliz. Quiero mandarle mucha fuerza a todos los hinchas hispanos, que son muchísimos, y decirles que a veces es necesario que pasen estas cosas para volver con más fuerza”, partió señalando el volante 37 años.

“Vamos a estar juntos y vamos a pelearla. Unión es una institución gigante, con muchísimo prestigio, muchísima historia”, agregó el mediocampista.

Por último, Emiliano Vecchio se ofreció a defender la camiseta de Unión Española en la Primera B. “Estamos a disposición para ayudar y para devolver a Unión a donde se merece. Estaremos por Chile y, si Dios quiere, el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española”, concluyó.

Vale recordar que el rosarino ya vivió dos etapas en el conjunto hispano: la primera fue en 2012, donde logró un subcampeonato con el club, y la segunda fue en 2024. Ahora, el volante se muestra con ganas de vivir una tercera etapa en Unión, pero esta vez, en el torneo del ascenso.

