“Charles no tenía la información...”: Luis Marín revela diálogo con Aránguiz tras sus dardos contra el Sifup / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Tras el empate 1-1 entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, Charles Aránguiz sorprendió a todos con duras declaraciones en contra de la ANFP y del Sifup.

En diálogo con TNT Sports, el volante de la U confesó que no quiere participar de la gala del fútbol chileno que se realizará el próximo lunes. Sobre las razones, señaló: “No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia de la ANFP y del Sifup. No tengo ganas de darles la mano, ni mostrar una sonrisa mentirosa. Nos han pasado a llevar este año”.

La reacción del Sifup tras los dichos de Aránguiz

Durante la jornada de este miércoles, miembros del directorio del Sifup se reunieron con Charles Aránguiz en el Centro Deportivo Azul.

Tras dicha reunión, el presidente del gremio, Luis Marín, conversó con Los Tenores de ADN y explicó que la molestia del jugador tiene que ver con la programación de los partidos de Universidad de Chile este año, sobre todo en los meses donde el club estaba disputando instancias decisivas de la Copa Sudamericana.

“Conversé con él en la mañana, obviamente hay una molesta de Charles, pero él no tenía la información de que el Sifup hace tres años fue excluido de la mesa de programación de los partidos. Desde que nos excluyeron, empezaron a suceder problemas y desorganizaciones”, comentó el exportero.

“Entendemos la molestia de Charles y la compartimos, porque ha sido una queja pública nuestra. Esperemos que se solucione de aquí a futuro”, agregó el timonel del Sifup.

“Que saque la voz un jugador tan importante como Charles, reflejando esta molestia, obviamente que tiene un acento distinto, pero esta problemática viene de hace muchísimo tiempo y nosotros lo hemos criticado públicamente”, añadió Luis Marín.