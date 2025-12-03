;

“Un portal de mierda”: José Miguel Viñuela en picada contra sitio que lo funó por “gordofobia” en la Teletón 2025

“Estuve a punto de decirle: ‘¿Por qué no me lo...?’“, señaló el conductor de TV+.

Javier Méndez

“Un portal de mierda”: José Miguel Viñuela en picada contra sitio que lo funó por “gordofobia” en la Teletón 2025

“Un portal de mierda”: José Miguel Viñuela en picada contra sitio que lo funó por “gordofobia” en la Teletón 2025 / Capturas

José Miguel Viñuela se aburrió y mandó a la punta del cerro a un sitio que cubre noticias del espectáculo en Chile.

Todo ocurrió durante el programa Tal Cual de TV+, específicamente mientras repasaban los momentos más álgidos de la Teletón 2025.

“Me pasó un episodio bien puntual que lo voy a contar”, partió el exconductor de Mekano, rememorando la sección de baile del trasnoche en el Teatro Teletón.

Revisa también:

ADN

“Yo me acerco a Esteban Paredes y le digo: ‘Esteban, te ha hecho bien el baile, esto es lo tuyo. Y ¿sabes qué, compadre? Te ves tan bien… has bajado, estás delgado’”, resumió Viñuela sobre su diálogo con el participante de Fiebre de Baile.

“Y sale, perdón, un portal de mierda Noticias del Espectáculo (...) que pone: ‘A Viñuela lo funaron por hablar del cuerpo de otra persona’”, denunció. “La gente es imbécil”, sumó.

“Yo le estaba diciendo: ‘te ves bien’”, explicó el animador a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, sus compañeras de programa.

“Claro, es que eso lo hacen para provocar la funa. Además, le sirve al espectáculo, hay gente que va a hablar a los canales, que les gusta”, opinó la cantante.

Sabes qué, estuve a punto de decirle: ¿Por qué no me lo...? Pero no lo quise hacer. Que portal más ordinario", concluyó José.

“A José Miguel Viñuela le cayó PÉSIMO que lleváramos las críticas que recibió tras decirle, como piropo, a Paredes que estaba más flaco”, respondió @noticiasespectáculo.

“Nos trató así en el Tal Cual. Igual, nada es personal. ¿O se puede opinar del cuerpo cuando es para decirle a alguien que está delgado? Es interesante el debate“, añadieron desde la cuenta.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad