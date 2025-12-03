“Un portal de mierda”: José Miguel Viñuela en picada contra sitio que lo funó por “gordofobia” en la Teletón 2025 / Capturas

José Miguel Viñuela se aburrió y mandó a la punta del cerro a un sitio que cubre noticias del espectáculo en Chile.

Todo ocurrió durante el programa Tal Cual de TV+, específicamente mientras repasaban los momentos más álgidos de la Teletón 2025.

“Me pasó un episodio bien puntual que lo voy a contar”, partió el exconductor de Mekano, rememorando la sección de baile del trasnoche en el Teatro Teletón.

“Yo me acerco a Esteban Paredes y le digo: ‘Esteban, te ha hecho bien el baile, esto es lo tuyo. Y ¿sabes qué, compadre? Te ves tan bien… has bajado, estás delgado’”, resumió Viñuela sobre su diálogo con el participante de Fiebre de Baile.

“Y sale, perdón, un portal de mierda Noticias del Espectáculo (...) que pone: ‘A Viñuela lo funaron por hablar del cuerpo de otra persona’”, denunció. “La gente es imbécil”, sumó.

“Yo le estaba diciendo: ‘te ves bien’”, explicó el animador a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, sus compañeras de programa.

“Claro, es que eso lo hacen para provocar la funa. Además, le sirve al espectáculo, hay gente que va a hablar a los canales, que les gusta”, opinó la cantante.

“Sabes qué, estuve a punto de decirle: ¿Por qué no me lo...? Pero no lo quise hacer. Que portal más ordinario", concluyó José.

“A José Miguel Viñuela le cayó PÉSIMO que lleváramos las críticas que recibió tras decirle, como piropo, a Paredes que estaba más flaco”, respondió @noticiasespectáculo.

“Nos trató así en el Tal Cual. Igual, nada es personal. ¿O se puede opinar del cuerpo cuando es para decirle a alguien que está delgado? Es interesante el debate“, añadieron desde la cuenta.