"¿Ustedes son hueones?": José Antonio Neme explota contra quienes criticaron su participación en la Teletón 2025

Uno de los protagonistas de la Teletón 2025 fue el periodista José Antonio Neme. Bailó, cantó, besó y se mantuvo firme durante las 27 horas de la cruzada solidaria, que finalmente logró superar la meta en el Estadio Nacional.

Aun así, no faltaron las críticas hacia el rostro de Mega, quien, acorde a la tónica del programa, mantuvo siempre el buen ánimo. Algunos cuestionaron su actitud juguetona durante su interacción con el Presidente Gabriel Boric en el Teatro Teletón.

Otros apuntaron a sus palabras en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Ahí señalo que el resultado positivo muestra que: "Chile no se cae a pedazos ni estamos pasando por una crisis profunda ni hay una desmoralización de la nación".

Sobre todos esos comentarios se refirió el conductor de Mucho Gusto en su clásico live dominical nocturno, donde estuvo acompañado por la tarotista Latife Soto.

Al recordar la conferencia señaló: “Yo no lo dije con una intención política, se los digo honestamente. No pensé en ningún candidato en particular, ni tampoco en la elección, porque me parece que es una jornada despolitizada”, planteó. “No sé por qué lo leyeron en clave electoral”, añadió.

“Lo dije pensando en que en un país que está desmoralizado, una campaña como la Teletón no funciona, no se puede levantar un espíritu. No hay espacio para eso”, sostuvo. “A mí me da lata que se politice todo”, agregó más adelante, subrayando que Chile sí tiene problemas en otras áreas, pero la Teletón no es el momento para entrar en esas materias.

“Mucha gente me dijo una cosa en el tema del Presidente, por ejemplo, que me había cagado entero, que cómo no le dije, que lo tenía ahí al frente y me puse a bailar con él", contó.

“Si parte de la opinión pública pensaba que yo le iba a decir algo político al Presidente, yo les diría: ‘¿Ustedes son hueones?’ . ¿Cómo se les ocurre? (...) No sean hueones, no es el momento, no es el lugar, no corresponde“, lanzó.

“No por eso voy a dejar de criticar al Presidente, y si tengo la oportunidad de entrevistarlo, sentados los dos en una conversación política, le voy a decir todas las barbaridades de la situación, obviamente”, admitió.