“No se ponga modo víctima”: Rodolfo Carter se agarra del moño con Andrea Arístegui en vivo, luego de esta pregunta

“Usted no me va a decir qué es lo que yo le puedo preguntar”, lanzó la periodista de Chilevisión durante la emisión del matinal Contigo en la Mañana.

Javier Méndez

Durante la mañana del lunes, el político Rodolfo Carter y la periodista de Chilevisión Andrea Arístegui protagonizaron un incómodo momento en vivo.

Todo ocurrió en plena transmisión del matinal Contigo en la Mañana, cuando se pusieron en contacto con el exalcalde de La Florida, quien se trasladó hasta la frontera entre Chile y Perú en medio de la crisis de migrantes.

La conductora le lanzó una pregunta que lo incomodó. “Quizás sus electores deben decir: ‘nosotros votamos a Carter como senador de La Araucanía, ¿qué está haciendo en la zona norte del país?’“, dijo.

“Es rara su pregunta”, respondió. “¿Por qué?“, cuestionó la profesional. ”Usted es una periodista informada. Usted sabe que los senadores asumimos en marzo. Yo no soy senador en ejercicio en La Araucanía", argumentó Carter.

“Si a usted le molesta que yo esté acá, me lo puede decir”, continuó. “No lo tome personal pues”, pidió desde el estudio la compañera de Julio César Rodriguez.

“Lo que pasa es que cuando se hacen preguntas mal intencionadas, uno responde como lo que son”, replicó el abogado.

La situación se extendió por minutos y en cierto punto Arístegui mostró mayores signos de irritación.

“Lo que si le puedo decir es que usted no me va a decir qué es lo que yo le puedo preguntar o no. Yo se lo voy a preguntar, usted tiene la libertad de contestarme o no”, sostuvo la conductora.

Unos segundos más adelanta Carter invitó a Arístegui a tranquilizarse y aseguró que lo estaba agrediendo. “No se ponga modo víctima”, reaccionó la ex figura de Mega.

