La feroz pifiadera que se llevó Stefan Kramer por este chiste en la Teletón 2025: “Son bromitas”

Como cada año, Stefan Kramer dijo presente en la Teletón 2025. La expectativa era alta; mal que mal, el imitador es uno de los shows más esperados de las 27 horas de transmisión.

La principal novedad de su nueva aparición fue la representación del cantante mexicano Cristian Castro, quien estuvo el viernes en el bloque de apertura en el Teatro Teletón.

Con un truco de magia de Jean Paul Olhaberry, Kramer saltó al escenario para cantar, en un principio, la clásica Azul.

El conductor Leo Caprile lo frenó y ahí ‘Castro’ saludó: “Muy contento de estar acá. ¡Buenas noches, Argentina!”, soltó; algunas pifias como respuesta.

“¿Cómo está Venezuela?” , sumó a continuación. Otro mar de pifias por parte de quienes se congregaron en el Coliseo de Ñuñoa.

“Casi, casi, estuvo cerca”, le respondió, siempre jugando, el exconductor de La Vega.

“Son solo bromitas”, lanzó Kramer de vuelta al público.