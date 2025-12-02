;

Reestructuración en “Tal Cual”: emblemático programa de TV+ pierde a una de sus figuras claves

El espacio viene de celebrar su tercer aniversario.

Alejandro Basulto

TV+

TV+

Después de conmemorar su tercer aniversario en noviembre, TV+ continúa con cambios internos que han marcado el cierre de este año.

La señal privada, que recientemente inició una reestructuración para renovar su programación de cara al año 2026, sufrió una nueva salida que afecta a uno de sus programas más consolidados: Tal Cual.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Filtrador, el pasado viernes Paulo Galleguillos, editor del espacio nocturno conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, presentó su renuncia, dejando atrás tres años de trabajo en el proyecto. Su salida fue comunicada al equipo durante la semana, generando sorpresa en medio de los ajustes que vive la estación.

Revisa también:

ADN

Galleguillos era pieza clave en la producción del programa, encargado de diseñar libretos y dinámicas que dieron identidad al formato. Aunque los animadores y panelistas son quienes aparecen en pantalla, el editor era considerado el responsable creativo detrás de las bromas y juegos que caracterizan a Tal Cual.

Por ahora, no se ha informado quién asumirá sus funciones, pero la partida del profesional representa un desafío para uno de los espacios más estables y mejor evaluados del canal. Previamente, TV+ confirmó otro movimiento estratégico: Mauro Caro dejará la dirección de Sígueme para dedicarse exclusivamente a potenciar Tal Cual, reforzando su posición en la franja nocturna.

