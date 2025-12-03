“Fue trasladado a un centro de salud”: preocupación por Esteban Paredes tras su ausencia de “Fiebre de Baile”

La noche del martes, la competencia de Fiebre de Baile vivió un giro inesperado cuando Esteban Paredes no pudo presentarse en la pista.

El exfutbolista sufrió una complicación médica horas antes del programa, lo que obligó a modificar la dinámica del capítulo. Y durante el inicio de la transmisión del espacio de CHV, Diana Bolocco fue la encargada de informar acerca de la situación del exdelantero de Colo Colo.

“Sabemos que hay mucha preocupación respecto de la situación de nuestro querido capitán Esteban Paredes, y les quiero contar que debiésemos haber tenido a cinco participantes bailando. Nuestro querido capitán Esteban Paredes debiese estar en la competencia de hoy, pero lamentablemente sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto, fue trasladado a un centro de salud”, explicó.

La animadora entregó tranquilidad sobre su estado: “Está estable, está ahora siendo chequeado, está bien, pero obviamente su presión alta le impide bailar esta noche. Esperamos, Capitán, que se recupere muy pronto y que pueda sumarse a la competencia en los próximos días. Capi, lo queremos. ¡Aguante, Capitán! Capitán, lo necesitamos en la pista de baile”.

El imprevisto obligó a ajustar el formato de la jornada. “Pero la situación es esta: hoy tenemos cuatro competidores. Princesa es la inmune de la semana, ella no compite esta noche, por lo tanto, frente a esta situación, de los cuatro competidores que tenemos, forzosamente, dos van a pasar a la zona de inmunidad y los otros dos van a tener que pasar a zona de riesgo”, detalló la conductora del espacio.

Finalmente, la conductora reconoció que “sé que tal vez es una situación más injusta, porque en otros capítulos hemos tenido más participantes, pero así son los programas en vivo, lamentablemente el Capitán está fuera competencia, también Dani Castro, ya le vamos a contar, también por motivos de salud”.

“Le damos un aplauso a estos cuatro valientes porque no es una situación ideal, pero no nos queda otra”, cerró.