Tricel revela los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre

La validación oficial detalla el desempeño de cada candidatura y confirma el escenario que llevará a Jeannette Jara y José Antonio Kast al balotaje del 14 de diciembre.

Martín Neut

Votaciones

Votaciones / Sebastian Beltran Gaete

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio a conocer este lunes los resultados oficiales de la elección presidencial del 16 de noviembre, confirmando el panorama que definió el paso al balotaje del próximo 14 de diciembre.

Según las cifras validadas, Jeannette Jara se posicionó como la candidata más votada de la primera vuelta, con 3.483.490 sufragios, equivalentes al 26,85%.

Muy cerca quedó José Antonio Kast, quien obtuvo 3.104.458 votos (23,93%), consolidándose como el segundo contendor en disputa.

El economista Franco Parisi se instaló en el tercer lugar con 19,71%, reafirmando su influencia electoral a pesar de no formar parte de los bloques tradicionales. Más atrás quedaron Johannes Kaiser (13,94%) y Evelyn Matthei (12,47%), mientras que los demás postulantes no superaron el 2%.

En total, el proceso registró 12,9 millones de votos válidos, dentro de una participación general que alcanzó los 13,4 millones de sufragios, en un padrón compuesto por 15,7 millones de personas inscritas.

ADN Radio
