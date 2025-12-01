Jara reitera critica a Kast por ausencia en debates: “No sé cuál es la idea, no puede alguien no mostrarse como es”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, emplazó nuevamente a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, a no restarse de los debates organizados por distintos medios de comunicación.

En medio de su visita a la Región de La Araucanía, Jara expresó en diálogo con Radio Mirador que “me hubiese gustado que hubiesen habido más debates, que el candidato Kast no se hubiera bajado de los debates”.

Esto, añadió “porque nos habría permitido mostrar a las personas las diferencias, si no quedan con muy poca información de qué es lo que propone uno y qué es lo que propone otro”.

“No sé muy bien cuál es la idea”

En esa línea, la abanderada oficialista recordó que José Antonio Kast “tampoco quiso ir al programa ‘Las dos caras de La Moneda’ que hace Don Francisco, o sea, Don Francisco es un amor de persona”.