La fuerte queja de Gago contra el arbitraje tras la caída de la U ante La Calera: “No se jugó nada”

Universidad de Chile sufrió una dura derrota en su visita a Unión La Calera y quedó prácticamente sin opciones de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Por lo pronto, el equipo de Fernando Gago ya no depende de sí mismo.

Al término del partido en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, el técnico de los azules analizó el encuentro y no ocultó su molestia por el arbitraje de Cristian Garay.

“Creo que perdimos duelos individuales, eso implica que el partido se lleve a situaciones donde sabíamos lo que iba a pasar”, comenzó declarando el DT de la U en diálogo con TNT Sports.

“Ellos iban a salir en transición, pero tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y llegar con más claridad al área rival”, agregó.

Luego, Gago apuntó al arbitraje y cuestionó las constantes detenciones del juego. “Después, no se jugó. El árbitro permitió no jugar. Después nos quejamos del poco tiempo de juego efectivo. Cada equipo tiene sus armas y trabaja sobre eso, pero hay que seguir insistiendo. Pero de los ocho minutos de descuento no se jugó nada“, afirmó.

Más tarde, en conferencia de prensa, profundizó en su reclamo. “No me detengo de hablar de los árbitros, porque son seres humanos y se pueden equivocar. No comparto los minutos de juego por el espectáculo, por la gente, por lo que significa el juego en sí“, señaló.

“Creo que se tiene que prestar muchísima más atención a cada detalle, porque después somos nosotros mismos los que nos quejamos de que se juega poco tiempo en la liga. Son ellos (árbitros) los que tienen que dar ese tiempo, yo no los critico, solamente es el juego y el espectáculo que se le da a gente", concluyó.