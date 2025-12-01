;

FOTOS. Tiroteo en Barrio Chino de Lo Espejo deja un muerto y un herido en ataque a plena luz del día

Dos personas fueron atacadas por desconocidos en la vía pública. Una murió luego de ser derivada a un recinto privado y la otra permanece estable.

Martín Neut

Un hombre fallecido y otro herido dejó un tiroteo registrado la tarde de este lunes en el sector conocido como “Barrio Chino” de Lo Espejo, en la región Metropolitana.

Las víctimas, ambos adultos chilenos y residentes del mismo barrio, fueron atacadas en plena vía pública por dos sujetos que huyeron tras efectuar varios disparos.

Según detalló el fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH, Eduardo Pontigo Riquelme, los hombres “son abordados por dos sujetos, los cuales —se está investigando su individualización— proceden a atacarlos con disparos”.

Uno de ellos recibió un impacto en la cabeza “con pérdida de masa encefálica”, mientras que el otro resultó herido en el tórax.

“Algún tipo de venganza”

Ambos fueron trasladados al SAR Julio Acuña Pinzón, donde el lesionado en el tórax quedó fuera de riesgo vital. En tanto, la víctima con herida craneal fue derivada a la Clínica Dávila Vespucio, donde se confirmó su muerte.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer el móvil del ataque. Pontigo explicó que una de las principales hipótesis apunta a “algún tipo de venganza” o a una disputa por puntos de venta de drogas en el sector.

Además, señaló que uno de los tiradores huyó hacia Vespucio y “se le cae también un cargador de la pistola, que se encuentra como evidencia” en el sitio del suceso.

