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VIDEOS. A días de anunciar canción del mundial: cantantes argentinas acusan a Shakira de copia e incendian las redes sociales

Las artistas de Sarao compararon coreografías, letras y estética visual.

Nelson Quiroz

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A solo días de anunciarse como una de las voces del himno oficial del Mundial 2026, Shakira enfrenta una inesperada polémica en redes sociales.

Un dúo de cantantes argentinas acusó públicamente a la colombiana y a Anitta de supuestamente copiar parte de una canción de ellas en Choka Choka, además de la estética visual del tema que ellas habían publicado meses antes.

La controversia explotó luego de que el dueto argentino Sarao compartiera un video comparando fragmentos de ambas canciones.

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“Hace cinco meses nosotros sacamos este tema”, señalaron, mostrando similitudes entre letras, ritmo y coreografía. “Nosotras pensamos que era imposible que Shakira y Anitta nos conocieran, pero muchos seguidores creen que pudieron haber sido los productores”, agregaron.

Las artistas también apuntaron a coincidencias en la estética del videoclip. “Hasta la paleta de colores es igual”, afirmaron en el registro viral, donde incluso bromearon con la posibilidad de una futura colaboración: “Mínimo que nos vean y salga un feat entre las cuatro”.

El post rápidamente explotó en Instagram y X, acumulando miles de comentarios divididos. Algunos usuarios respaldaron la acusación: “Les re copiaron”, “No sería la primera vez que pasa con Shakira” y “Que paguen lo que corresponde”, fueron parte de las reacciones.

Otros, en cambio, descartaron cualquier plagio y defendieron a las artistas internacionales. “Anitta y mucho menos Shakira saben que ustedes existen”, escribió un usuario en portugués. También hubo quienes apuntaron a que las similitudes podrían ser simples coincidencias musicales.

Desde Sarao aclararon que la canción está registrada, aunque reconocieron que legalmente el caso sería complejo porque “la melodía no es exactamente igual”.

Hasta ahora, ni Shakira ni Anitta se han referido públicamente a la polémica. El debate, sin embargo, llega en un momento clave para la colombiana, quien vuelve a estar en el centro mediático tras confirmarse su participación en el proyecto musical ligado al Mundial 2026 con la canción titulada Dai Dai.

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