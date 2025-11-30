;

¿Jara o Kast? PDG define a quién apoyará de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile

“Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, afirmaron.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Pese a que se había proyectado que los resultados estarían el lunes 1 de diciembre, el Partido de la Gente (PDG) dio a conocer los resultados de su consulta online respecto a qué candidato presidencial apoyarán de cara a la segunda vuelta.

A través de un comunicado, el PDG detalló que se entregaron 3 opciones a los militantes para votar: Jeannette Jara, José Antonio Kast, y Nulo/Blanco.

En ese sentido, y luego de realizar el conteo, el Partido de la Gente informó que la preferencia escogida fue la de Nulo/Blanco, la cual logró un 78% de adhesión.

Revisa también:

ADN

En segundo lugar asomó Kast, con un 20%, mientras que Jara arrastró a solo el 2% de los militantes del PDG.

Sobre este resultado, desde el partido liderado por Franco Parisi señalaron que adoptarán como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco.

“Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, afirmaron.

El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país. Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”, afirmaron.

