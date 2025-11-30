¿Jara o Kast? PDG define a quién apoyará de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile

Pese a que se había proyectado que los resultados estarían el lunes 1 de diciembre, el Partido de la Gente (PDG) dio a conocer los resultados de su consulta online respecto a qué candidato presidencial apoyarán de cara a la segunda vuelta.

A través de un comunicado, el PDG detalló que se entregaron 3 opciones a los militantes para votar: Jeannette Jara, José Antonio Kast, y Nulo/Blanco.

En ese sentido, y luego de realizar el conteo, el Partido de la Gente informó que la preferencia escogida fue la de Nulo/Blanco, la cual logró un 78% de adhesión.

En segundo lugar asomó Kast, con un 20%, mientras que Jara arrastró a solo el 2% de los militantes del PDG.

Sobre este resultado, desde el partido liderado por Franco Parisi señalaron que adoptarán como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco.

“Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, afirmaron.

“El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país. Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”, afirmaron.