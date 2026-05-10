Agresión contra Javier Olivares: parlamentarios de distintos sectores rechazan ataque al diputado del PDG

Diversas reacciones generó la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares, hecho que ocurrió durante la madrugada y que motivó condenas transversales desde distintos sectores políticos, incluyendo parlamentarios oficialistas, opositores y dirigentes del Partido de la Gente (PDG).

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Daniel Manouchehri, del Partido Socialista, quien calificó el ataque como un hecho “inaceptable” y pidió sanciones ejemplares contra los responsables.

El parlamentario sostuvo que “la violencia física en contra de un parlamentario no es respuesta nunca”, agregando que “una cosa es el debate político y otra cosa muy distinta es un golpe en la cara”.

Desde el oficialismo, el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, también expresó su respaldo a Olivares y advirtió sobre el impacto de este tipo de episodios en el debate democrático. “Agredir a un parlamentario en terreno no es protesta, es violencia política”, afirmó, junto con señalar que “Chile está cansado de quienes creen que pueden imponer sus ideas con funas, amenazas o golpes”.

“La violencia nunca puede ser el camino”

Otra de las voces que se sumó a las críticas fue la diputada Zandra Parisi, del PDG, quien apuntó a la creciente normalización de la violencia y del odio en redes sociales y en el debate público.

La parlamentaria aseguró que “lo ocurrido con el diputado Javier Olivares es grave y no puede normalizarse”, enfatizando además que “la violencia nunca puede ser el camino para enfrentar las diferencias, menos en democracia”.

Parisi también manifestó preocupación por el tono de los comentarios que circularon tras el ataque. “Eso muestra lo deshumanizados que nos estamos volviendo como sociedad”, sostuvo, haciendo un llamado a recuperar “la sana convivencia” y el diálogo político.

En paralelo, el líder del PDG y excandidato presidencial Franco Parisi confirmó que Olivares realizó la denuncia correspondiente tras el incidente. Además, insistió en que las diferencias políticas no justifican agresiones físicas.

“Javier fue atacado cobardemente, le golpearon directamente en su rostro”, afirmó, reiterando que “la violencia tiene que estar erradicada en Chile”.