Más de 70 migrantes ingresan irregularmente a Perú desde Chile: sólo había dos efectivos en el control migratorio

El ingreso colectivo ocurrió en el complejo Santa Rosa, donde la escasa vigilancia permitió el cruce y obligó a reforzar patrullajes ante el aumento de desplazamientos.

Martín Neut

Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna

Un nuevo episodio de tensión migratoria se registró esta tarde en la frontera sur del Perú con Chile, luego de que más de 70 migrantes ingresaran de manera irregular por el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, aprovechando la ausencia momentánea de los policías que custodiaban el control.

Según consigna el medio peruano Canal N, solo dos efectivos se encontraban en el lugar al momento del cruce, lo que facilitó que el grupo avanzara sin ser revisado.

Testigos señalaron que los migrantes aprovecharon ese vacío de vigilancia para entrar en conjunto, y que varios de ellos exigieron asistencia inmediata debido a las precarias condiciones en que viajan, especialmente niños y personas vulnerables.

Tensiones internas y el temor de los migrantes

El hecho ocurre en medio de un repunte de ingresos irregulares desde Chile, motivado por tensiones internas y el temor de los migrantes a eventuales expulsiones.

Esto se suma al estado de emergencia decretado por el Gobierno peruano, que contempla patrullajes fijos y móviles en más de 20 kilómetros de frontera, con apoyo del Ejército, para contener nuevos cruces.

Autoridades y organismos humanitarios advierten que el ingreso masivo sin control documental puede generar riesgos sanitarios y presionar aún más la capacidad de respuesta en la región.

