Impacto en Estados Unidos por la difusión de las imágenes térmicas que captaron el momento exacto en que un avión de Frontier Airlines atropelló fatalmente a una persona que había ingresado ilegalmente a la pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado.

El registro, revelado este domingo, muestra cómo el intruso cruzó la pista apenas dos minutos después de vulnerar el cerco perimetral del recinto aeroportuario, justo cuando el vuelo 4345 iniciaba su despegue rumbo a Los Ángeles.

GETTY IMAGES / Al Drago Ampliar

Según confirmaron autoridades del aeropuerto, el impacto ocurrió cerca de las 23:19 horas del viernes. Tras la colisión, los pilotos abortaron de inmediato la maniobra luego de reportar un incendio en uno de los motores, lo que provocó escenas de pánico dentro de la aeronave.

Videos grabados por pasajeros muestran humo invadiendo rápidamente la cabina mientras decenas de personas gritaban intentando evacuar.

La aeronave, un Airbus A321 con 224 pasajeros y siete tripulantes a bordo, debió ser evacuada mediante toboganes de emergencia. Al menos 12 personas sufrieron lesiones menores y cinco fueron trasladadas a hospitales.

El director ejecutivo del aeropuerto de Denver, Phil Washington, calificó el hecho como una “tragedia horrible y prevenible”, aunque reconoció que aún existen múltiples preguntas sobre cómo el intruso logró acceder a la pista, indicaron medios estadounidenses.

La investigación quedó ahora en manos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, organismos que también revisan el procedimiento de evacuación luego de que surgieran críticas de pasajeros que denunciaron haber permanecido atrapados varios minutos dentro del avión lleno de humo.