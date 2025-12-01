Foto viralizada por Kast sobre crisis migratoria en frontera Perú-Chile data del 2019 y no es de nuestro país

El candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast (Partido Republicano), difundió una imagen a través de su cuenta de X y Facebook que, si bien es real, es engañosa debido a que no es reciente ni fue tomada en la frontera entre Chile y Perú.

La publicación de Kast, que supera las 156 mil visualizaciones en X y las 2.500 interacciones en Facebook, muestra un grupo de personas caminando de noche por una carretera con maletas. El texto que la acompaña afirma: “Lo que está ocurriendo en el norte es grave y necesitamos un gobierno que conduzca el proceso de salida de miles de inmigrantes ilegales”.

Ampliar

Imagen corresponde a la frontera Perú-Ecuador en 2019

Una búsqueda inversa por Google Lens determinó que la fotografía circula desde hace al menos cinco años.

Origen: Los primeros usos de la imagen se encuentran en una nota de Infobae publicada el 15 de junio de 2019 .

Los primeros usos de la imagen se encuentran en una nota de publicada el . Contexto Real: La fotografía, acreditada a Guadalupe Pardo/Reuters, documenta a un grupo de “venezolanos ingresando a Perú” por la frontera norte de Perú con Ecuador en 2019, y no la reciente crisis entre Perú y Chile.

Contexto de tensión en la frontera

La difusión de la imagen descontextualizada por parte del candidato se produce después de que el gobierno de Perú aprobara un decreto el viernes 28 de noviembre para declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile.

Esta medida busca contener la eventual llegada de cientos de migrantes ante la posibilidad de una victoria de Kast en el balotaje del 14 de diciembre. Kast ha propuesto durante su campaña expulsar a los inmigrantes en situación irregular en Chile, estimados en unos 336.000.

Ampliar

Usuarios de redes sociales han alertado que la imagen utilizada por Kast no es reciente y que “insta al caos y miedo con imágenes descontextualizadas”. Al momento de la publicación de esta nota, no se había obtenido respuesta del comando del candidato.

Esta es una publicación original de la AlianzaCompruebaliderada porMala Espinay con colaboración deAFP Factual.