Presidente Boric celebra rechazo a la acusación constitucional contra exministro Pardow: “De aprobarse se sentaba un precedente complejo”

Desde Puerto Williams, el Mandatario destacó que la decisión del Congreso respalda el rol de los órganos técnicos y confirmó compensaciones por el error tarifario.

Martín Neut

Presidente Boric - Diego Pardow

Presidente Boric - Diego Pardow

El Presidente Gabriel Boric valoró este martes la decisión del Senado de rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco del caso Cuentas de la Luz.

Desde Puerto Williams, donde desarrolla actividades en la región de Magallanes, el Mandatario destacó el rol del Congreso al “agradecer al Senado de la República el rechazo de la acusación constitucional”.

El Ejecutivo advirtió que, de haberse aprobado, “se sentaba un precedente que es complejo para nuestra democracia respecto de las acusaciones constitucionales”, porque —según recalcó— se estaría cuestionando a un ministro “por acciones que fueron adoptadas por organismos técnicos”.

“Fue el Ministerio de Energía quien dio cuenta de este error”

En esa línea, subrayó que “fue el Ministerio de Energía quien dio cuenta de este error y quien está trabajando en conjunto para corregirlo”.

El Presidente recordó además que la compensación por el error en las tarifas eléctricas “a partir de enero va a ser compensado en las cuentas de la luz de cada chileno y chilena que haya podido verse afectado”.

Y cerró afirmando que su principal preocupación es “no dar espacio a ningún tipo ni de error ni de abuso ni de ningún tipo de prácticas que perjudiquen la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

