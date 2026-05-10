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Garnero alza la voz por la seguidilla de partidos en la UC y lanza esta petición: dividirá al fútbol chileno

El técnico de Universidad Católica reflexionó sobre la carga competitiva tras el empate ante Ñublense, que complicó seriamente sus opciones de avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, fue autocrítico tras el empate 1-1 ante Ñublense en el Claro Arena, por la quinta fecha de la Copa de la Liga, y reconoció el duro golpe que deja al elenco cruzado con serias complicaciones en su lucha por avanzar a las semifinales del certamen.

“No supimos resolver, fue un partido accidentado. De esos accidentes en algunos salimos beneficiados y no supimos administrarlo. Cuando quedamos con un jugador más fue el peor momento nuestro y cuando quedamos iguales controlamos, generamos varias situaciones como para poder ampliar el marcador y no estuvimos precisos", declaró el DT en conferencia de prensa.

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Asimismo, el entrenador de la UC sostuvo que “se hizo un partido donde después nos costó tener la pelota, porque ya no hacía falta atacar, sino poder administrarla y no lo hicimos bien. El rival obviamente ante la desesperación va a tratar de meter la pelota adentro del área y terminan empatándonos en la última jugada".

Consultado sobre si el estado físico de sus jugadores influyó en el resultado, Garnero fue claro en señalar que “para mí tuvimos muchos errores técnicos que no nos dejaron terminar bien la jugada y eso lamentablemente después ataca mucho al estado de ánimo. Cuando no llegás y la desperdiciás, te empezás a desanimar, pero yo de lo físico no vi ninguna diferencia entre un equipo y otro".

En esa línea, el estratega argentino aprovechó la instancia para reflexionar sobre la carga competitiva que ha tenido la UC en la presente temporada. “Yo entiendo que todos querían jugar un poco más. El semestre pasado tuvimos muchos parates, cinco semanas por el Mundial Sub 20, las elecciones, las fiestas patrias, de verdad se paró mucho. Pero que ahora no se pare nada para los equipos que juegan Copa Libertadores y torneos internacionales... Una semanita para acomodar las cosas, para dar un poquito de respiro a los que vienen compitiendo, no te viene mal", apuntó.

“Como le pasó a Boca antes de jugar con nosotros, en la fecha FIFA nos jugó y a nosotros nos metieron tres partidos con viajes. A mí me gustaría más que en este momento, donde hay muchos equipos jugando torneo internacional, se apriete el calendario en el segundo semestre. Sería mucho mejor", concluyó.

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