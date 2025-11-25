Otra AC que no llega a puerto: Senado rechaza acusación constitucional contra Diego Pardow

El Senado rechazó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el llamado “caso cuentas de la luz”.

Ambos capítulos de la acusación fueron desestimados, incluido el segundo, que terminó empatado a 21 votos y no alcanzó el mínimo de 26 respaldos necesarios para su aprobación.

25 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISO El ex ministro de energía Diego Pardow toma agua durante la acusación constitucional en su contra, en el hemiciclo del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

Con esta votación, Pardow evita la sanción más grave que arriesgaba: quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años. Tras el resultado, autoridades de gobierno y el propio exministro se preparan para entregar declaraciones en el hall del Senado.

La ofensiva contra el exsecretario de Estado se enmarca en un escenario político donde la oposición ha presentado, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, al menos ocho acusaciones constitucionales: siete contra ministros y una contra el exdelegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, de las cuales ninguna ha llegado a puerto.