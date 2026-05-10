Después de casi un mes de retroceso: aprobación del Presidente Kast sube, según Cadem

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró un alza en la última encuesta de Cadem, cortando así casi un mes de retrocesos en la evaluación ciudadana hacia el Gobierno.

De acuerdo con el sondeo, una parte importante de quienes respaldan al Mandatario valoran principalmente su estilo de liderazgo y las decisiones adoptadas durante las últimas semanas.

Entre las razones más mencionadas aparece que Kast “ha tomado decisiones de manera valiente, aunque sean impopulares”, factor destacado por el 51% de quienes aprueban su gestión.

Asimismo, un 46% de los consultados señaló que apoya la actual administración porque impulsa una agenda centrada en crecimiento económico, seguridad e inmigración, temas que continúan posicionándose entre las principales preocupaciones ciudadanas.

Sin embargo, la encuesta también evidenció críticas importantes hacia el Ejecutivo. Entre quienes desaprueban al Gobierno, el 53% apuntó a la reforma tributaria y a la disminución del impuesto a las empresas como las principales razones de rechazo. A esto se suma el recorte del gasto fiscal, cuestionado por un 35% de los encuestados.

Economía, empleo y consumo: las cifras que siguen preocupando a los chilenos

Más allá de la evaluación presidencial, el estudio mostró señales mixtas respecto a la percepción económica del país. Un 42% de las personas considera que Chile “va por buen camino”, frente a 53% que cree que “va por mal camino”.

Además, el 45% manifestó expectativas positivas sobre el futuro del país y un 20% aseguró que la economía está progresando, cifra que subió cuatro puntos.

Pese a ello, las expectativas ligadas al empleo y al consumo siguen mostrando debilidad. Solo un 15% cree que habrá mejoras en materia laboral, mientras que las expectativas de consumo llegaron a 21%, marcando su peor nivel desde mayo de 2024.

En evaluación de figuras políticas, el alcalde Tomás Vodanovic lideró nuevamente la imagen positiva con 60%, seguido por Sebastián Sichel (56%), Mario Desbordes (54%) y la expresidenta Michelle Bachelet (52%). Más atrás aparece el expresidente Gabriel Boric, quien alcanzó un 44% de imagen positiva.

En la parte baja de la evaluación de figuras políticas aparecen tres dirigentes ligados a la oposición. La diputada Daniella Cicardini obtuvo un 30% de imagen positiva, seguida por la presidenta de Frente Amplio, Constanza Martínez, con 28%, mientras que el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, cerró el listado con apenas un 17% de respaldo ciudadano, manteniéndose entre las figuras peor evaluadas del sondeo.