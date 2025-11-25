;

Ministro Cordero y la detención de seis detectives de la PDI por tráfico de drogas: “El Gobierno lo ve con preocupación”

El titular de Seguridad destacó que la indagatoria se inició dentro de la propia policía civil y que los antecedentes “se van a conocer mañana en la formalización”.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Luis Cordero - PDI detenidos

Luis Cordero - PDI detenidos / Sebastian Beltran Gaete

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió ante micrófonos de Radio ADN a la detención de seis detectives de la Bicrim de Puente Alto, acusados de asociación criminal, tráfico de drogas, malversación, falsificación de instrumento público y contrabando.

Los funcionarios fueron suspendidos y enfrentan un sumario interno mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público.

Cordero reconoció que “el gobierno lo ve con preocupación”, pero valoró que la indagatoria surgiera dentro de la propia institución policial: “Esta es una investigación que nace internamente de la Policía de Investigaciones, que se comunicó adecuadamente al Ministerio Público”.

Agregó que la causa lleva meses en desarrollo y que “los detalles de la investigación se van a conocer mañana en la formalización”. También destacó el rol de los controles internos: “Lo relevante es cómo operan los mecanismos de control interno. Este es un caso donde el Departamento V funcionó”.

El titular de Seguridad Pública agregó que cualquier análisis más profundo deberá esperar a la audiencia judicial. “Mañana por la mañana es la formalización”, sostuvo.

