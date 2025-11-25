Cordero responde a gobernador de Arica tras emplazamiento a Presidente Boric: “La seguridad no se maneja como opinión pública”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó este martes que, pese al anuncio del presidente peruano José Jerí de decretar estado de emergencia en todas las provincias fronterizas y desplegar Fuerzas Armadas en esos territorios, Chile no registra por ahora efectos directos en el paso Chacalluta ni en la macrozona norte.

La autoridad enfatizó que la vigilancia en la frontera con Arica y Parinacota se mantiene operativa y coordinada con las policías del país vecino.

Presidencia del Perú Ampliar

El ministro Cordero explicó que el Ejecutivo ha monitoreado de manera permanente la situación en el límite norte, especialmente tras las experiencias de crisis humanitarias ocurridas en 2019 y 2023, cuando cientos de migrantes quedaron varados entre Chacalluta y Santa Rosa.

Precisamente por ese antecedente, detalló, viajó la semana pasada a la frontera por instrucción directa del Presidente Gabriel Boric, acompañado por Carabineros y la PDI, para evaluar riesgos y revisar los avances en tecnología y control territorial.

“Hasta ahora los flujos de migrantes hacia Chile se han reducido muy significativamente y los egresos se mantienen relativamente normales sin ninguna alteración", señaló.

“Nosotros, sin perjuicio de las decisiones que toma Perú sobre este punto, la situación no solo es la frontera con Chile, sino que con otras. Es un asunto de seguridad interna. Nosotros hasta ahora mantenemos plenas coordinaciones en ese paso fronterizo sin ninguna alteración que hemos tenido hasta ahora”, sumó.

Ministro de Seguridad, Luis Cordero / Oscar Guerra Ampliar

Respuesta al gobernador

Consultado por el llamado del gobernador de Arica, Diego Paco, quien pidió la presencia del Presidente Boric en la zona, el ministro Cordero: “Los asuntos de seguridad pública interior, así como los asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública y simplemente por los medios”.

Destacó además que, desde el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros en febrero de 2023, se han realizado cerca de 47 mil acciones de control, 30 mil de ellas en Arica y Parinacota.

“Yo solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones, tanto de las policías como de las fuerzas armadas en la zona fronteriza, tienen una acción permanente. Hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región”, manifestó.

Sobre el impacto que podría generar el despliegue militar anunciado por Perú, el ministro reiteró que no existe evidencia de un efecto inmediato en Chile, pero insistió en que la cooperación bilateral —tanto con Perú como con Bolivia— es clave para enfrentar eventuales contingencias migratorias y de seguridad.

“Hasta ahora nosotros no tenemos una evaluación de impacto directo. Yo recordar, como en otros momentos lo he hecho, los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente”, cerró.