Presidente Boric prepara gira de tres días en Magallanes: encabezará actividades de obras públicas, salud y transporte

En los próximos días, el Mandatario recorrerá Pampa Guanaco, Puerto Williams, Puerto Toro y Punta Arenas.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / FOTO: PRESIDENCIA / AGENCIAUNO

El Presidente Gabriel Boric tiene programado viajar este lunes a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para iniciar una gira en la que encabezará actividades en materia de obras públicas, salud y transporte.

El Mandatario partirá su agenda el martes en Pampa Guanaco, donde recorrerá los terrenos de lo que será la capital comunal de Timaukel.

Después se trasladará a la Ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto de infraestructura para completar una carretera de 139.6 km, creando una conexión bimodal entre Punta Arenas y Puerto Williams.

Puerto Williams, Puerto Toro y Punta Arenas

La gira seguirá el miércoles en Puerto Williams, donde el jefe de Estado encabezará la ceremonia de inicio de la Etapa 2 del muelle multipropósito de la localidad.

Luego, se trasladará hasta Puerto Toro para la inauguración del nuevo punto de posada para helicópteros, que complementará la red aérea existente, la cual busca proporcionar conectividad aérea a las zonas más apartadas.

El Presidente Gabriel Boric terminará su gira en Punta Arenas, donde encabezará la ceremonia de primera piedra de la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca-Río.

