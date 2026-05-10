Senador Miguel Ángel Calisto queda con arraigo nacional por caso de fraude al Fisco / YVO SALINAS

El senador Miguel Ángel Calisto quedó con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados tras ser reformalizado este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco que supera los $105 millones.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Regional de Aysén durante una audiencia en la que además se actualizó el monto investigado, fijándolo en $105.554.697, cifra superior a la estimada anteriormente.

Agencia Uno Ampliar

El Ministerio Público sostiene que entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado, habría participado junto a Roland Cárcamo y Carla Graf en un mecanismo destinado a obtener recursos públicos mediante asesorías parlamentarias que presuntamente no se realizaron.

Según la investigación, los pagos efectuados a Graf habrían terminado beneficiando al entonces parlamentario, a Cárcamo y a terceros ligados a actividades políticas, entre ellos Felipe Klein Vidal, también imputado en la causa.

Durante la audiencia, el juez Mario Devaud acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y ordenó que el actual senador no pueda salir del país mientras se desarrolla la investigación. Asimismo, quedó impedido de mantener contacto con dos de los involucrados en el caso.

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, explicó que todavía existen diligencias pendientes encargadas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, motivo por el cual el tribunal autorizó ampliar el plazo investigativo en otros 60 días.

La causa también incorporó nuevas aristas relacionadas con presuntos fraudes vinculados a proyectos financiados con recursos del 8% del FNDR del Gobierno Regional de Aysén, donde la Fiscalía detectó un modus operandi similar. En total, esas indagatorias involucran montos que superan los $32 millones.