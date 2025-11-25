DC convoca reunión de emergencia tras cita entre Frei y Kast y tensiona su interna: “Anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha”

La Democracia Cristiana abrió un nuevo frente de crisis tras la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el abanderado republicano José Antonio Kast.

El encuentro, conocido el lunes, activó alarmas en la mesa liderada por el senador Francisco Huenchumilla, quien, según La Tercera, convocó a una reunión de emergencia para este miércoles con el fin de evaluar eventuales pasos disciplinarios.

Huenchumilla cuestionó con dureza la señal enviada por el exmandatario, advirtiendo que su postura “lesiona la memoria histórica de Eduardo Frei Montalva (…) de la Democracia Cristiana”.

El timonel agregó que la conducta de Frei es “confusa, equívoca” y que ha dejado a la militancia “desconcertada” por contradecir definiciones institucionales. “Anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha”, manifestó Huenchumilla.

Fuertes críticas

Dentro del partido existe molestia transversal, aunque las posibilidades de sanción son consideradas complejas, pues Frei sigue siendo la figura histórica de mayor peso en la falange.

Pese a ello, el enojo se expresó sin filtros. El exdiputado Rodolfo Seguel insistió en que acudir al tribunal disciplinario “es una pérdida de tiempo”, y graficó el desorden interno con tono crítico: “En la DC cada huevón hace la huevada que quiere. En ese sentido, Frei ha hecho lo que quiere”.

¿Se reunirá con Jara?

Mientras algunos excolaboradores del expresidente defendieron que reciba a quien lo solicite, en sectores del partido surgieron voces que piden que también abra las puertas a Jeannette Jara.

Desde el comando, sin embargo, descartan solicitar ese encuentro. La directiva espera ahora ordenar el cuadro interno antes de que la crisis siga escalando.