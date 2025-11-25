;

DC convoca reunión de emergencia tras cita entre Frei y Kast y tensiona su interna: “Anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha”

El malestar por el gesto del exmandatario profundiza divisiones en la colectividad y reaviva dudas sobre su alineamiento político.

Martín Neut

Francisco Huenchumilla

Francisco Huenchumilla / Pablo Ovalle Isasmendi

La Democracia Cristiana abrió un nuevo frente de crisis tras la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el abanderado republicano José Antonio Kast.

El encuentro, conocido el lunes, activó alarmas en la mesa liderada por el senador Francisco Huenchumilla, quien, según La Tercera, convocó a una reunión de emergencia para este miércoles con el fin de evaluar eventuales pasos disciplinarios.

Revisa también:

ADN

Huenchumilla cuestionó con dureza la señal enviada por el exmandatario, advirtiendo que su postura “lesiona la memoria histórica de Eduardo Frei Montalva (…) de la Democracia Cristiana”.

El timonel agregó que la conducta de Frei es “confusa, equívoca” y que ha dejado a la militancia “desconcertada” por contradecir definiciones institucionales. “Anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha”, manifestó Huenchumilla.

ADN

Fuertes críticas

Dentro del partido existe molestia transversal, aunque las posibilidades de sanción son consideradas complejas, pues Frei sigue siendo la figura histórica de mayor peso en la falange.

Pese a ello, el enojo se expresó sin filtros. El exdiputado Rodolfo Seguel insistió en que acudir al tribunal disciplinario “es una pérdida de tiempo”, y graficó el desorden interno con tono crítico: “En la DC cada huevón hace la huevada que quiere. En ese sentido, Frei ha hecho lo que quiere”.

¿Se reunirá con Jara?

Mientras algunos excolaboradores del expresidente defendieron que reciba a quien lo solicite, en sectores del partido surgieron voces que piden que también abra las puertas a Jeannette Jara.

Desde el comando, sin embargo, descartan solicitar ese encuentro. La directiva espera ahora ordenar el cuadro interno antes de que la crisis siga escalando.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad