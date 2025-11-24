;

Tomar este suplemento diario mejora la memoria en 12 semanas, según científicos del King’s College

El producto, disponible sin receta, mostró cambios favorables en el cerebro y en el intestino.

Un suplemento barato, disponible sin receta y hecho a base de fibra vegetal podría convertirse en una herramienta clave para fortalecer la memoria después de los 60 años.

Así lo sugiere un estudio del King’s College London, donde investigadores observaron que adultos mayores que tomaron diariamente un prebiótico mezclado con proteína mejoraron su rendimiento en pruebas cognitivas en solo 12 semanas.

La investigación —publicada en Nature Communicationsse realizó con 36 pares de gemelos, un diseño poco común que permite distinguir mejor los efectos de la genética y del ambiente.

A uno de los miembros de cada pareja se le entregó un suplemento con inulina o fructooligosacáridos (FOS), fibras vegetales usadas como prebióticos; al otro, un placebo. Ninguno sabía qué estaba tomando.

Tras tres meses, quienes consumieron los prebióticos obtuvieron mejores puntajes en pruebas de memoria visual y aprendizaje, las mismas que se utilizan para detectar signos tempranos de Alzheimer.

Además, presentaron cambios sutiles pero favorables en su microbioma intestinal, incluyendo un aumento de Bifidobacterium, una bacteria asociada en estudios previos con un mejor funcionamiento cognitivo.

Estamos entusiasmados de ver estos cambios en solo 12 semanas. Esto tiene un enorme potencial para mejorar la salud cerebral de la población que envejece”, señaló la investigadora Mary Ni Lochlainn, del King’s College London.

Los prebióticos como la inulina y el FOS se encuentran en numerosos países como suplementos de bajo costo y han demostrado “alimentar” a las bacterias beneficiosas del intestino.

Prebióticos / RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO

