;

Comer esto antes del desayuno y el almuerzo podría imitar los efectos del Ozempic, según estudios

Incluir esta opción rica en nutrientes mejora la saciedad y el control metabólico.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Halfpoint Images

Un conocido suplemento consumido antes de las comidas podría replicar —al menos parcialmente— los efectos de los populares fármacos para bajar de peso basados en GLP-1, como Ozempic.

Aunque no promete resultados tan potentes, distintas investigaciones apuntan a que la proteína de suero de leche o whey protein podría ayudar a controlar el apetito y mejorar la respuesta a la insulina.

De acuerdo a varios ensayos clínicos citados por el New York Post, beber un batido de whey protein antes de las comidas mejoró los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2 u obesidad.

Además, un estudio más pequeño reveló que consumirla antes del desayuno y del almuerzo redujo el azúcar en sangre y disminuyó el apetito, efectos similares a los de los medicamentos GLP-1.

La franja horaria también importó: los investigadores observaron que el mayor impacto en la glucosa ocurrió por la mañana, mientras que al mediodía se vio una moderada disminución del apetito.

La whey protein es conocida por su capacidad para desarrollar masa muscular, pero también estimula la liberación natural de GLP-1, hormona que promueve la saciedad y reduce la ingesta calórica.

Revisa también

ADN

Precisamente, los medicamentos como Ozempic funcionan imitando esta hormona.

Eso sí, no está exenta de efectos secundarios. Puede provocar hinchazón, malestares digestivos y, en el caso de alergias a la leche, erupciones o inflamación.

Existen tres tipos principales: concentrado, aislado e hidrolizado, que varían en su grado de procesamiento y velocidad de absorción.

Los especialistas coinciden que se requieren más estudios para definir su potencial como alternativa nutricional a los fármacos para bajar de peso.

ADN

Proteína de suero de leche / Djavan Rodriguez

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad