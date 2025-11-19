Comer esto antes del desayuno y el almuerzo podría imitar los efectos del Ozempic, según estudios

Un conocido suplemento consumido antes de las comidas podría replicar —al menos parcialmente— los efectos de los populares fármacos para bajar de peso basados en GLP-1, como Ozempic.

Aunque no promete resultados tan potentes, distintas investigaciones apuntan a que la proteína de suero de leche o whey protein podría ayudar a controlar el apetito y mejorar la respuesta a la insulina.

De acuerdo a varios ensayos clínicos citados por el New York Post, beber un batido de whey protein antes de las comidas mejoró los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2 u obesidad.

Además, un estudio más pequeño reveló que consumirla antes del desayuno y del almuerzo redujo el azúcar en sangre y disminuyó el apetito, efectos similares a los de los medicamentos GLP-1.

La franja horaria también importó: los investigadores observaron que el mayor impacto en la glucosa ocurrió por la mañana, mientras que al mediodía se vio una moderada disminución del apetito.

La whey protein es conocida por su capacidad para desarrollar masa muscular, pero también estimula la liberación natural de GLP-1, hormona que promueve la saciedad y reduce la ingesta calórica.

Precisamente, los medicamentos como Ozempic funcionan imitando esta hormona.

Eso sí, no está exenta de efectos secundarios. Puede provocar hinchazón, malestares digestivos y, en el caso de alergias a la leche, erupciones o inflamación.

Existen tres tipos principales: concentrado, aislado e hidrolizado, que varían en su grado de procesamiento y velocidad de absorción.

Los especialistas coinciden que se requieren más estudios para definir su potencial como alternativa nutricional a los fármacos para bajar de peso.