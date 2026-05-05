NASA detecta 27 candidatos a exoplanetas ocultos: así es el método revolucionario para hallar mundos en sistemas binarios

El satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA ha vuelto a demostrar que su capacidad de observación va mucho más allá de lo previsto inicialmente.

Un reciente estudio, basado en el análisis de parejas de estrellas que experimentan eclipses mutuos, ha permitido identificar más de dos docenas de candidatos a exoplanetas.

Esto abre una ventana de descubrimiento para mundos que, bajo métodos tradicionales, habrían permanecido invisibles por más tiempo.

Hasta la fecha, la misión TESS ha confirmado 885 exoplanetas y detectado más de 7.900 candidatos. La gran mayoría de estos hallazgos se logran mediante el “método de tránsito”, que ocurre cuando un planeta pasa frente a su estrella y reduce ligeramente su brillo.

Sin embargo, esta nueva investigación se centra en sistemas binarios (dos estrellas que orbitan entre sí) para rastrear planetas a través de las alteraciones gravitacionales que estos ejercen sobre el tiempo exacto de los eclipses estelares.

Un desafío a los modelos de formación planetaria

La investigación, publicada este 4 de mayo en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, busca entender cómo se comportan los planetas en sistemas donde existen dos soles.

Dependiendo de cómo se formen, estos mundos podrían orbitar en el mismo plano que sus estrellas o seguir trayectorias mucho más caóticas e inclinadas.

Margo Thornton, candidata al doctorado en la Universidad de Nueva Gales del Sur de Sídney y líder del estudio, destacó la importancia de este enfoque.

“Identificar tránsitos en sistemas binarios es claramente un desafío, pero nos gustaría saber más sobre la gama de planetas que pueden formarse alrededor de dos estrellas unidas gravitacionalmente. Por ello, desarrollamos un sondeo para buscar planetas utilizando eclipses estelares que no se limita a la orientación de la órbita del planeta”, comentó.

El poder de los datos acumulados

El equipo analizó 1.590 sistemas binarios utilizando al menos dos años de datos recopilados por TESS. Esta continuidad es fundamental, ya que los cambios en el tiempo de los eclipses pueden deberse a múltiples factores, desde la relatividad general hasta las interacciones mareales entre las estrellas.

“La clave para calcular todas estas influencias diferentes es el conjunto largo y rico de observaciones disponibles de TESS”, explicó el coautor Benjamin Montet, profesor asociado de la UNSW Sídney.

Según detalló el académico, tras este exhaustivo análisis, encontraron 27 sistemas con candidatos a planetas que ahora aguardan por su confirmación definitiva.

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Futuro de la misión

Aunque las masas exactas de estos nuevos mundos aún no se han confirmado, las estimaciones son variadas: el candidato más pequeño tendría unas 12 veces la masa de la Tierra, mientras que el más grande podría alcanzar unas 3.200 veces el tamaño de nuestro planeta.

Para Allison Youngblood, científica del proyecto TESS en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, este hallazgo subraya la versatilidad de la tecnología espacial.

“La misión TESS fue construida para encontrar planetas en tránsito, y es genial ver cómo las mismas mediciones están impulsando descubrimientos mucho más allá de su misión original“, señaló.

“La continua recopilación de datos de la misión es un tesoro que permite nuevos hallazgos en una amplia gama de temas astronómicos”, complementó.

El siguiente paso para la comunidad científica será realizar observaciones desde tierra para medir con precisión las velocidades de las estrellas anfitrionas.

Solo así se podrá ratificar el ligero “tirón” gravitacional que confirma, sin lugar a dudas, la existencia de estos nuevos e intrigantes mundos en los confines del espacio.