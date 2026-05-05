Atlético de Madrid volvió a ver frustrado su sueño de conquistar la Champions League este martes, tras caer en semifinales ante Arsenal en Londres.

Esta nueva eliminación golpeó con fuerza a Diego Simeone, entrenador de los “colchoneros”, quien dejó en duda su continuidad al mando del equipo una vez finalizado el encuentro.

En zona mixta, el “Cholo” fue consultado sobre si tenía fuerzas para volver a intentar ganar la Champions la próxima temporada, y su respuesta fue tajante: “Ahora no, seguro que ahora no”.

Posteriormente, en conferencia de prensa, profundizó: “Dije hoy no. Me da una realidad, que es la del Atlético como club: ha crecido enormemente en todos los aspectos, es reconocido en toda Europa y en el mundo como no lo era antes. Pero la gente quiere ganar, no le basta con llegar a la final”.

Simeone asumió en el Atlético de Madrid en diciembre de 2011 y ya acumula casi 15 años en la institución, transformando por completo su realidad. Además, tiene contrato vigente hasta junio de 2027.